Avocat: Elena Udrea este refugiat politic in Costa Rica. ICCJ a respins audierea la distanta. Procesul s-a amanat

Procesul a fost ulterior amanat pana pe 9 mai. Instanta a pus in vedere avocatilor sa pregateasca concluziile finale. Pentru acest termen, instanta a decis citarea cu mandat de aducere a ultimului martor, Adrian Gardean. Inalta Curte le-a pus in vedere avocatilor ca eventualele cereri si exceptii sa fie depuse cu 10 zile inaintea acestui termen, iar inscrisurile sa fie depuse in original.Avocat: Elena Udrea este refugiat politic in Costa RicaAvocatul fostului ministru a aratat in cadrul audierilor ca Elena Udrea i-a transmis din Costa Rica, in aceasta dimineata, un memoriu, prin care solicita sa fie audiata de Inalta Curte, prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta sau prin comisie rogatorie, motivat de faptul ca, in prezent, statutul sau este de refugiat politic in Costa Rica."Nu cred ca exista din '89 pana acum o situatie ca un cetatean roman, care a fost demnitar de rang inalt in tara noastra, sa dobandeasca statutul de refugiat politic intr-un stat membru ONU", arata avocatul Veronel Radulescu.Acesta sustine ca Elena Udrea este persecutata din cauza opiniilor sale politice. "Resedinta domniei sale este in Costa Rica", a aratat avocatul.El a citit mai multe prevederi din statutul refugiatului care cere dreptul la azil."Unul din aceste drepturi este nereturnarea refugiatului. Costa Rica permite refugiatilor exercitarea tururor drepturilor, inclusiv in plan judiciar. Azilul reprezinta un drept de sine statator", a tinut sa precizeze avocatul."In esenta, solicitam ca Elena Udrea sa fie audiata in faza de apel si sa i se ofere si ultimul cuvant", a adaugat avocatul.El arata ca unul dintre documentele transmise odata cu memoriul poarta data de 12 aprilie si are antetul Serviciului de Imigrari din Costa Rica.DNA: Nu rezulta ca Udrea are statut de refugiat politicIn replica, procurorul DNA a aratat ca din inscrisurile depuse de avocatul Elenei Udrea nu rezulta ca aceasta ar avea statutul de refugiat politic."Reiese ca a cerut in 22 februarie statutul de refugiat. Apoi a avut un interviu, in 21 martie, cand ne spunea noua ca vrea sa vina in tara. Aceasta procedura a obtinerii statutului de refugiat poate dura mai mult timp.La acest moment nu are acest statut. Nu are statutul oficial de refugiat. Sa lu ...citeste mai departe despre " Avocat: Elena Udrea este refugiat politic in Costa Rica. ICCJ a respins audierea la distanta. Procesul s-a amanat " pe Ziare.com