Avocatii celebri nu l-au ajutat pe Puiu Popoviciu: Judecatorii resping rand pe rand caile de atac la condamnarea de 7 ani

Decizia poate fi contestata cu apel, potrivit portalului instantelor.Puiu Popoviciu a fugit in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ doi ani. Dupa ce a fost condamnat, in august 2017, milionarul a deschis mai multe procese, cai extraordinare de atac, in care contesta decizia definitiva.Era o perioada in care, intr-o campanie mediatica fara precedent, Puiu Popoviciu anunta ca l-a angajat ca avocat pe fostul director FBI din perioada mandatului lui Bill Clinton, Louis J. Freeh.Intr-o declaratie publica, Freeh isi exprima atunci "profunda dezamagire" fata de decizia definitiva de condamanare a Inaltei Curti, adaugand ca "aceasta sentinta si condamnarea nu sunt sustinute nici de fapte, nici de lege.""Echipa noastra a analizat cu atentie dovezile prezentate impotriva domnului Popoviciu la proces, inclusiv dovezi documentare si inregistrari pe ascuns ale conversatiilor sale. Acea analiza a documentat numeroase deficiente factuale si legale in cazul impotriva dlui Popoviciu," explica Louis J. Freeh.Citeste si: Avocatul lui Puiu Popoviciu este un fost director FBI, care lanseaza acuzatii grave la adresa Inaltei Curti de la BucurestiDupa doi ani, toate demersurile din instanta pentru a desfiiinta sentinta au esuat. Ziare.com a analizat cum s-au judecat aceste procese.Contestatia in anulare: NeintemeiataPrima cale extraordinara de atac, contestatia in anulare, a fost inregistrata pe 30 august 2017.Verdictul a venit in noiembrie 2018: "Respinge, ca neintemeiata, contestatia in anulare declarata de contestatorul Popoviciu Gabriel Aurel impotriva deciziei penale nr. 266/A din 2 august 2017, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 9577/2/2012. Obliga contestatorul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Definitiva."Recursul in casatie: NefondatA doua cale extraordinara de atac, recursul in casatie, a fost inregistrata pe 28 februarie 2018 la Inalta Curte. O cale de atac care a fost facuta si de alti condamnati din acest caz.Sentinta instantei a venit in iunie 2018: "Respinge, ca nefondate, recursurile in casatie declarate de inc