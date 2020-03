Avocatul general al CJUE cere amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro pentru ca nu a implementat Directiva UE privind spalarea banilor

Evgeni Tanchev mai cere ca CJUE sa declare ca, intrucat nu a adoptat, pana la 26 iunie 2017, masurile necesare pentru a transpune Directiva 2015/849 sau, in orice caz, intrucat nu a comunicat aceste masuri Comisiei, Romania nu si-a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 67 din directiva mentionata."Sa oblige Romania la plata unei sume forfetare de 3.000.000 de euro. Sa oblige Romania la plata cheltuielilor de judecata," este propunerea avocatului general.Riscurile neimplementariiUnul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi ani. Tanchev arata care sunt riscurile neimplementarii acestui act la timp."Efectele neindeplinirii de catre Romania a obligatiilor de a transpune Directiva 2015/849 asupra intereselor publice si private pot fi de asemenea considerate semnificative, avand in vedere ca, astfel cum a aratat Comisia, aceasta neindeplinire a obligatiilor prezinta riscuri pentru integritatea si pentru functionarea sistemului financiar al Uniunii, intrucat il face vulnerabil la spalarea banilor si la finantarea terorismului si afecteaza investitorii si cetatenii.Acest fapt este ilustrat, de exemplu, de Rezolutia Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la stadiul punerii in aplicare a legislatiei Uniunii de combatere a spalarii banilor, care, inter alia, a salutat initierea de catre Comisie a unor proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva statelor membre care nu au transpus Directiva 2015/849 si le-a indemnat sa procedeze astfel in cel mai scurt timp," se arata in concluziile lui Tanchev.Concluziile avocatului general pot fi accesate pe site-ul CJUE.Despre acest proces important, Ziare.com a scris mai multe articole - Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zileRolul avocatului generalConcluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru CJUE. Potrivit unui studiu, concluziile acestuia sunt urmate de catre Curte in aproximativ 88% din cazuri, arata advocate.ro.Cauzele a ...citeste mai departe despre " Avocatul general al CJUE cere amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro pentru ca nu a implementat Directiva UE privind spalarea banilor " pe Ziare.com