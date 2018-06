Mai multe organizatii care lupta pentru drepturile femeilor se tem ca Trump chiar va numi un judecator conservator in locul lui Anthony Kennedy, care a avut vederi ceva mai liberale. Daca acest lucru se va intampla, la nivelul Curtii Supreme s-ar putea institui o majoritate conservatoare, care sa scoata in afara legii avorturile, legalizate in America in anul 1973, tot printr-o decizie a acestui for legislativ, potrivit BBC.com.Deja pe Twitter a pornit un razboi al declaratiilor intre activistii americani pro si anti avort. Spre exemplu, Lila Rose - fondatoarea organizatiei anti-avort Liva Action a scris, intr-o postare:"Acesta ar putea fi sfarsitul oribilei, imoralei si injustei decizii luate in 1973, in cazul Roe vs Wade (cazul care a dus la legalizare avorturilor - n.red.) ... e timpul sa anulam oroarea si sa intram intr-o era a justitiei".De celalata parte, femeile care nu descurajeaza avortul isi fac griji cu privire la modul negativ in care o astfel de decizie le-ar putea influenta viata. Multe au spus ca daca va interzice avorturile, Trump n-ar face decat sa le complice pe nedrept viata femeilor si sa le pedepseasca fara motiv. Multe dintre femei isi fac griji, spre exemplu, ca avortul nu va mai putea fi posibil nici macar in cazurile in care fatul va fi grav bolnav si testele medicale ar confirma faptul ca nu va trai dupa nastere sau ca va duce o existenta chinuitoare.Inca din campania electorala, Donald Trump a promis ca va incuraja politici de sustinere a vietii, facand inclusiv trimitere la o posibila inasprire a legislatiei privind avorturile.G.K. ...citeste mai departe despre " Avortul ar putea fi interzis in SUA. Totul depinde de o decizie pe care urmeaza sa o ia Donald Trump " pe Ziare.com