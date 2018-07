Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, de catre Primaria Bacau, in jurul orei 11:00, s-a produs o avarie la conducta de aductiune apa de la Valea Uzului."Avaria a fost localizata pe tronsonul reabilitat al aductiunii in zona localitatii Darmanesti (zona Garii) . Conform comunicarii transmise de catre Compania Regionala de Apa Bacau, alimentarea cu apa a Municipiului Bacau de la Barati a fost intrerupta, urmand ca in cursul serii, in intervalul orar 17:00 - 20:00, alimentarea cu apa sa fie reluata in parametri normali", anunta Primaria Bacau.Potrivit sursei citate, Consiliul Local Bacau, reunit in sedinta extraordinara, a aprobat suma de 150.000 lei pentru achizitionarea de apa potabila ce va fi distribuita cetatenilor municipiului Bacau.Masura a fost aprobata anterior de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bacau. Apa va fi distribuita populatiei in mai multe locatii din oras.Potrivit Primariei Bacau, echipele de interventie se afla la fata locului si intervin pentru remedierea defectiunii. ...citeste mai departe despre " Bacaul a ramas fara apa potabila - Consiliul Local a fost nevoit sa o cumpere cu 150.000 de lei " pe Ziare.com