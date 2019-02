Badulescu sustine ca Bucurestiul pierde 25% din buget pentru ca Dragnea e suparat pe Firea

Acesta face un apel la "oamenii responsabili" din Guvern si din Coalitia de guvernare, la toti parlamentarii, in special cei de Bucuresti, sa ia masurile care se impun astfel incat Capitala sa nu fie lasata fara 25% din buget."Vremelnicul presedinte al Partidului Social Democrat crede, poate, ca este normal ca Primaria Capitalei Romaniei sa ramana fara 25% din buget, doar pentru ca dansul este suparat pe primarul general. Si atunci, ce ar trebui sa faca Primaria Capitalei? Sa asfalteze cu 25% mai putine strazi, sa dea cu 25% mai putin la spitale, sa plateasca cu 25% mai putin la RADET si STB? Sa declare anul 2019 cu 25% mai scurt?", afirma Badulescu intr-un comunicat de presa transmis, duminica.:El apreciaza ca modul in care a fost alcatuit bugetul de stat pe anul 2019 va crea nu doar probleme grave in Capitala, din cauza subfinantarii, ci si haos in relatia dintre municipalitate si sectoare, prin "redefinirea samavolnica a obligatiilor si atributiunilor acestor entitati".Legea administratiei publice locale si cea a finantelor publice locale nu permit acest gen de "revolutii fiscale", ceea ce va conduce la grave disfunctionalitati, din care cei care vor avea cel mai mult de pierdut vor fi bucurestenii, adauga viceprimarul.Daca fondurile alocate, arata Badulescu, sunt distribuite la sectoare dupa criteriul suprafetei sau al numarului de locuitori, acest lucru nu va face decat sa sporeasca diferentele, pentru ca cele mai bogate sectoare sunt si cele mai mari.El da ca exemplu faptul ca, in ceea ce priveste anveloparea termica a blocurilor, in sectoarele 1 si 2 este aproape incheiata, in sectorul 3 sunt finalizate mai mult de jumatate din blocuri, in timp ce in sectoarele 4,5 si 6 lucrurile stau exact pe dos."De aceea, Primaria Capitalei, a lansat un program propriu de anvelopari, care sa vina in ajutorul sectoarelor ramase in urma. In noile conditii, daca banii se muta la sectoare, ramane de vazut daca cei care n-au reusit sa faca nimic timp de doi ani si jumatate vor reusi acum.Cel mai grav lucru insa este faptul ca bugetul de stat este folosit ca arma 'atomica' in lupta politica, lucru care rezulta limpede si din reactiile 'la ordin' ale trupei de aplaudaci de la PSD Bucuresti, in totala disonanta cu misiunea pentru care au fost alesi de cetateni. Nu putem t ...citeste mai departe despre " Badulescu sustine ca Bucurestiul pierde 25% din buget pentru ca Dragnea e suparat pe Firea " pe Ziare.com