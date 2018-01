Acest accident este al doilea de acest fel in ultimii cinci ani din acest oras.Cauzele prabusirii balonului, la bordul caruia se aflau aproximativ 20 de persoane, inclusiv turisti, erau necunoscute imediat.Un reprezentant al Ministerului Sanatatii, Charif Wadih, a declarat pentru AFP ca un turist sud-african a murit, iar alte 12 persoane au fost ranite.El nu a oferit precizari despre nationalitatea ranitilor si starea acestora.Guvernatorul Luxorului, Mahmoud Badr, a anuntat anterior ca se afla la spitalul din oras in care au fost transportati ranitii.La 28 februarie 2013, 19 turisti britanici, francezi, ungari si japonezi au murit intr-un accident de balon cu aer cald care survola orasul antic Luxor, situat la 700 de kilometri sud de Cairo si care gazduieste numeroase comori din perioada faraonica.Pilotul si un turist au supravietuit atunci sarind din nacela.O scurgere de gaz in apropiere de arzator a fost evocata ca sursa a accidentului.In 2009, 13 turisti straini au fost raniti la Luxor, unul dintre siturile arheologice cele mai cunoscute din tara, dupa ce balonul cu aer cald in care se aflau s-a prabusit dupa ce a lovit un stalp de comunicatii.Dupa accidentele din 2009 si 2013, autoritatile au suspendat timp de doua luni excursiile in balon.Accidentul de vineri a avut loc in contextul in care Guvernul incearca sa atraga turisti, dupa ani de instabilitate politica si in domeniul securitatii in Egipt.Turismul este un sector-cheie al economiei tarii. ...citeste mai departe despre " Balon cu aer cald plin cu turisti, prabusit in Egipt. Cel putin un mort si 12 raniti " pe Ziare.com