Bani mai multi pentru asistentii care au in ingrijire adulti cu handicap, dar si restrictii si amenzi

De asemenea, centrele "mamut" pentru persoanele cu dizabilitati nu vor mai putea gazdui mai mult de 50 de beneficiari si vor fi transformate in noi tipuri de centre. Prin proiectul de OUG cresc si amenzile pentru nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, de la 6.000 - 12.000 de lei la 10.000 - 20.000 de lei.Potrivit modificarilor adoptati marti prin OUG la Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentul care are in ingrijire un adult cu handicap accentuat va primi, pe langa salariu, o alocatie de 600 de lei pe luna, in timp ce asistenul care ingrijeste un adult cu handicap grav va primi 750 de lei pe luna.De asemenea, centrele rezidentiale pentru persoanele cu dizabilitati, care au acum aspect de cazarma militara si care gazduiesc sute de beneficiari, vor trebuie transformate in locuinte protejate, centre pentru viata independenta, centre de abilitare si reabilitare, centre de ingrijire si asistenta, centre respiro - centre de criza si nu vor mai putea gazdui mai mult de 50 de persoane."Se renunta, astfel, la vechile centre, de tip mamut, care gazduiau sute de persoane cu dizabilitati, cu un management de multe ori nu foarte performant si personal insuficient pentru a raspunde nevoilor de reabilitare a persoanelor asistate", arata Ministerul Muncii, precizand ca finantarea lor va fi asigurata in proportie de 90 la suta de la bugetul de stat.Autoritatile locale si judetene au ca termen de realizare sfarsitul anului, in caz contrar acestea vor pierde, anual, cate 25 la suta din finantarea asigurata de la bugetul de stat.Noile tipuri de centre vor putea fi finantate atat prin fonduri europene, cat si prin Programele de Interes National lansate deja de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.Prin proiectul de OUG cresc si sanctiunile pentru nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati. Astfel, amenzile, care se aplica in cazul impiedicarii accesului la evenimente culturale, educative si sportive, la servicii de transport sau la acces in institutii, cresc de la 6.000 - 12.000 de lei la 10.000 - 20.000 de lei.O alta masura luata prin Ordonanta adoptata marti se refera la nivelul de