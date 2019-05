Banii, mai importanti decat vietile romanilor. Parlamentul refuza sa reduca numarul de alimente periculoase: Nu crapam noi! (II)

Mancarea sanatoasa nu-i pentru toti! Dupa reducerea TVA, alimentele bio si traditionale se vor ieftini cu numai cativa lei (I)Comisia Europeana a adoptat, pe 24 aprilie, un nou regulament care stabileste ca - incepand cu aprilie 2021 - in nicio tara din Uniune alimentele nu vor mai putea contine acizi grasi trans industriali in proportie mai mare de 2%. Motivul: studii temeinic intocmite au demonstrat ca aceste substante - care sunt, din punct de vedere chimic, grasimi nesaturate partial hidrogenate pe cale tehnologica - ii imbolnavesc grav pe cei care le consuma frecvent si in cantitati mari.Printre bolile a caror aparitie este favorizata de consumul de acizi grasi trans se numara cele vasculare si cardiace, dar si cancerul, diabetul si maladia Alzheimer.Per total - au concluzionat cercetatorii cu renume international - nu mai putin de 50.000 de europeni mor anual din cauza bolilor cauzate de acizii grasi trans. Dintre acestia - apreciaza senatorul USR Adrian Wiener (care e medic) - aproape 5.000 sunt romani. Cu alte cuvinte, in fiecare an dispare din Romania, doar din cauza consumului de acizi grasi trans, un mic oras, de dimensiunea Predealului.In aceste conditii, Romania nu e obligata sa astepte 2 ani pentru a pune in aplicare regulamentul. In schimb, ar putea dispune chiar de astazi reducerea cantitatii de acizi grasi trans din alimente. Dar n-o face, de teama sa nu cumva sa-i pagubeasca pe producatorii din industria alimentara, care prefera sa foloseasca acizii grasi trans pentru ca - desi toxici pentru consumatori - sunt ieftini.Alimentele cu grasimi periculoase, greu de identificat, la raftProducatorii folosesc acizii grasi trans in principal pentru a da alimentelor o consistenta mai placuta si pentru le prelungi termenul de valabilitate.In ce produse riscam sa gasim acesti acizi grasi periculosi? In margarina, in pop corn-ul pentru microunde, in biscuiti si torturi preambalate, dar si in mezeluri, in supe la plic, in chips-uri si cartofi prajiti congelati.Cu alte cuvinte, aproape orice aliment procesat de la raft ar putea contine acizi grasi trans. Din pacate, prezenta lor, in compoziti ...citeste mai departe despre " Banii, mai importanti decat vietile romanilor. Parlamentul refuza sa reduca numarul de alimente periculoase: Nu crapam noi! (II) " pe Ziare.com