Barometrul Bunastarii Financiare la Romani: Ne imprumutam si suntem pe ultimele locuri la plata facturilor la timp

Pentru a putea compara nivelul bunastarii financiare din cele 24 de tari analizate, Intrum a introdus anul acesta indicatorul numit Barometrul Bunastarii Financiare, definit ca nivelul de securitate financiara pentru a satisface nevoile si cheltuielile zilnice, consumatorii fiind in control asupra finantelor personale.Barometrul este compus din patru indicatori care masoara capacitatea de a plati la timp facturile (locul 21/24), libertatea de credit (locul 6/24), economisirea pentru viitor (locul 23/24) si alfabetizarea financiara (locul 13/24).In ceea ce priveste capacitatea de a plati la timp facturile, Romania este pe locul 21 din cele 24 de tari intervievate, fiind urmata doar de Letonia, Portugalia si Grecia.In analiza acestui indicator a fost luat in considerare nivelul la care consumatorii sunt dispusi sa plateasca facturile la timp, in stransa corelatie cu ponderea salariului ramas dupa plata facturilor si nivelul veniturilor intrgistrate.Rezultatele prezentate in cadrul raportului arata ca, desi romanii nu sunt atat de dependenti de credite precum consumatorii din alte tari, atunci cand vine vorba despre plata facturilor sau economisire pentru viitor, ocupam printre cele mai joase pozitii in clasamentul tarilor din Europa.Desi valoarea sumelor imprumutate pentru nevoile personale a scazut comparativ cu anul trecut de la 73% la 67%, consumatorii romani prefera in continuare sa se imprumute cu pana la 25% din salariu. Sursa predominanta a imprumuturilor o reprezinta familia sau prietenii (72%) si abia apoi banca la care au conturile (23%).Desi la nivel declarativ consumatorii romani economisesc o suma medie care ajunge la 11% din salariu, conform Eurostat, suntem pe ultimul loc din Europa cu o rata negativa de -2.35% in ceea ce priveste economisirea la nivel de gospodarie.De aceea, indicatorul Economisire pentru viitor ne situeaza pe locul 23/24, fiind urmati doar de Grecia, in timp ce tarile cu cel mai bun scor de economisire sunt Suedia, Elvetia si Germania.In cadrul raportului este analizat si indicatorul care masoara nivelul consumatorilor de a intelege termenii financiari si calculele specifice, acesta fiind denumit nivelul de alfabetizare financiara. Romania are un scor al alfabetizarii financiare peste medie (6.5 comparativ cu 6.32), ocupand pozitia 13/24 in topul tarilor analizate.Un total de peste 64% dintre respondentii romani sunt de parere ca au o educatie financiara solida, dorita in mare parte parintilor (56%) si a internetului (46%). Pentru definirea scorului, consumatorii au raspuns la intrebari specifice referitoare la calculul dobanzii, scoring sau inflatie.Per total, Romania ocupa locul 19 din 24 in clasamentul bunastarii financiare, tarile fruntase fiind Germania, Austria si Suedia iar pe ultimele locuri situandu-se Polonia, Lituania si Grecia."In raportul de anul acesta observam rezultate imbucuratoare in ceea ce priveste educatia financiara si interesul populatiei spre un consum sustenabil. Sunt si multe subiecte care necesita atentia noastra permanenta, precum rata bruta de economisire. Credem cu tarie ca educatia financiara alaturi de un consum sustenabil sunt elementele cheie ale unei balante personale echilibrate", declara Catalin Neagu, Managing Director Intrum Romania.Raportul este bazat pe date extrase din raspunsurile a 24.004 consumatori din 24 de tari din Europa si isi propune sa prezinte concluzii interesante referitoare la viata de zi cu zi a europenilor, cu focus pe comportamentul lor de consum, credite si economii.Cele 24 de tari intervievate sunt: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria.Datele extrase local se bazeaza pe raspunsurile a 1.000 de romani intervievati, iar esantionul este reprezentativ national din punct de vedere al sexelor, varstelor si regiunilor.