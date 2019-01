Barometrul global Edelman 2019: Oamenii sunt din ce in ce mai pesimisti si au cea mai mare incredere in angajatorii lor

La nivel global, increderea in "angajatorul meu" (75%) este semnificativ mai mare decat cea in ONG-uri (57%), mediul de business (56%), guvern (48%) si mass-media (47%)."Ultimii 10 ani au fost marcati de o pierdere a increderii in figuri care reprezinta in mod traditional autoritatea, dar si in institutii.Recent, oamenii si-au pierdut increderea si in retelele sociale care transformasera oamenii obisnuiti in pricipalele surse de incredere.Aceste evolutii au condus la o noua schimbare, oamenii orientandu-si increderea in acele tipuri de relatii asupra carora au un control sporit, cum sunt acelea cu angajatorii lor", a precizat Richard Edelman, presedinte si CEO al Edelman, citat intr-un comunicat de presa remis luni Ziare.com.Aceasta schimbare spre increderea localizata se desfasoara pe fondul revenirii la cel mai mare decalaj de incredere (16 puncte) intre publicul informat (65%) si restul populatiei (49%), potrivit sursei citate.Decalajul este determinat de cresterea increderii in pietele dezvoltate a publicului informat, in timp ce nivelul de incredere manifestat de restul populatiei a ramas relativ neschimbat."Diferenta de incredere este semnificativa in tarile dezvoltate (Marea Britanie - 24 de puncte, Canada - 20 de puncte, Franta - 18 puncte, SUA - 13 puncte) si se regaseste acum in tarile in curs de dezvoltare (India - 17 puncte, China - 12 puncte) ", se mai arata in document.In plus, barometrul evidentiaza ca oamenii sunt din ce in ce mai pesimisti in ce priveste viitorul. Doar o persoana din 3, din randul publicului obisnuit din statele dezvoltate, crede ca familia sa va fi mai bine in urmatorii cinci ani. In randul aceluiasi public, doar 1 din 5 oameni crede ca sistemul lucreaza pentru el si 70% isi doresc o schimbare.De asemenea, teama pierderii locului de munca ramane ridicata in randul populatiei generale, iar numarul celor care spun ca ritmul inovarii este prea rapid il depaseste pe al celor care spun ca este prea lent.Aceasta frica a si generat un interes crescut pentru schimbare si pentru informatie factuala, ceea ce a condus la o crestere fara precedent a consumului de media si a distribuirii informatiei si a stirilor, de la 22% la 72%, se mai arata in comunicat.Astfel, increderea in media traditionale si in motoarele de cautare este acum la cel mai ridicat nivel din t ...citeste mai departe despre " Barometrul global Edelman 2019: Oamenii sunt din ce in ce mai pesimisti si au cea mai mare incredere in angajatorii lor " pe Ziare.com