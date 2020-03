BCR anunta ca poate acorda clientilor o perioada de gratie de trei luni la plata ratelor de credit

"BCR este o institutie cu un portofoliu de credite complex si multe categorii de clienti si produse. Avem o experienta extinsa in ceea ce priveste masurile de sprijin al clientilor cu credite, pe care o aplicam din 2010, de cand am oferit suport pentru peste 200.000 de clienti.Indiferent de COVID-19, in functie de situatia individuala, BCR are solutii concrete de reorganizare financiara a relatiei cu banca: perioada de gratie de trei luni la plata ratelor de credit; reducerea ratei la credit pe o perioada limitata de timp; extinderea perioadei de derulare a creditului, pentru a diminua suma lunara de plata", au declarat, pentru Agerpres, reprezentantii BCR.Citeste si: CEC Bank amana pentru o luna plata ratelor la toate creditele acordate persoanelor fiziceReprezentantii BCR sustin ca sistemul bancar este solid si rezistent pentru a gasi solutii pe termen scurt si pe termen lung iar bancile romanesti au experienta unei crize prin care au trecut si din care au invatat lectii valoroase."Apelul nostru este la calm si la ratiune pentru ca asa vom gasi cele mai bune solutii, eficiente si sustenabile pe termen lung", afirma reprezentantii bancii.In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, in linie cu autoritatile de reglementare, vor fi prelungite facilitatile de creditare pentru capitalul de lucru care au scadenta pana la sfarsitul lunii iunie, astfel incat sa le ajute sa isi desfasoare activitatea normal in aceasta perioada dificila."Repetam apelul la calm si la pregatirea unor solutii sistemice, alaturi de autoritatile legislative si de reglementare, asociatii patronale si asociatii de clienti. Vom lucra impreuna cu clientii nostri pentru a gasi masuri adecvate si personalizate pentru fiecare caz in parte, care sa asigure o relatie normala si in viitor, fara a genera costuri nesustenabile sau alte probleme pentru acestia.Este foarte important sa gandim pe termen lung solutii pentru intreaga economie romaneasca - in special solutii pentru IMM-uri, pentru siguranta locurilor de munca, pentru strategii si masuri concrete de rezilienta economica. Aceasta va fi provocarea pe termen lung. Pe termen scurt vom depasi epidemia, pe termen lung va trebui sa incepem sa ne pregati ...citeste mai departe despre " BCR anunta ca poate acorda clientilor o perioada de gratie de trei luni la plata ratelor de credit " pe Ziare.com