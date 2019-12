Benzi speciale pentru transportul public la Brasov: Autobuzele vor merge pe asfalt colorat

In cadrul contractului de finantare pentru proiectul "Amenajare benzi dedicate transportului public si trotuare adiacente", autobuzele care vor circula pe mai multe strazi din Brasov vor avea la dispozitie o banda speciala pentru transportul in comun."Am semnat cel de al doilea contract de finantare nerambursabila in mai putin de o saptamana. (...) Este o finantare importanta pentru ceea ce inseamna mobilitate in municipiul Brasov si, implicit, pentru programul nostru de reducere a poluarii prin transformarea transportului public in principalul sistem de transport din orasul nostru.Odata cu implementarea acestui proiect, toate autobuzele care vor circula pe Calea Bucuresti, Toamnei, Iuliu Maniu, Iorga, Lunga, Calea Fagrarasului si retur, precum si pe Victoriei, vor avea la dispozitie o banda dedicata transportului in comun", a transmis primarul Brasovului, George Scripcaru.Scripcaru spera ca aceste masuri care vizeaza transportul in comun sa duca la folosirea autobuzelor ca principal mijloc de mobilitate in interiorul orasului si, implicit, sa se reduca poluarea produsa de circulatia autovehiculelo.In cadrul proiectului se vor realiza benzi dedicate transportului in comun cu o lungime de 16,26 km, se vor reabilita trotuarele adiacente traseului benzilor dedicate pe o suprafata de 4.700 de metri patrati, in zonele afectate de fisuri, tasari, valuriri si se vor monta 849 de semne de circulatie "cu scop de avertizare si informare a participantilor la trafic asupra traseului benzilor dedicate, in vederea mentinerii acestor benzi libere, fiind utilizate exclusiv de mijloacele de transport in comun"."Amenajarea benzilor dedicate se va realiza pe carosabilul existent, prin frezarea pe o latime de 4 metri si o adancime de 6 cm a asfaltului existent si asternerea pe o suprafata de 23.400 metri patrati a unui covor asfaltic nou, colorat, pentru a fi usor de identificat de participantii la trafic.Marcajele rutiere se vor reface pe o lungime totala, cumulata, de 39 de km, cu vopsea reflectorizanta", arata Primaria Brasov.Pe suprafata benzilor dedicate, la inceputul fiecarui sector in zona intersectiilor, se va aplica un marcaj "Bus Only", care va informa participantii la trafic despre existenta benzii dedicate exclusiv ...citeste mai departe despre " Benzi speciale pentru transportul public la Brasov: Autobuzele vor merge pe asfalt colorat " pe Ziare.com