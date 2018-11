Conform Ministerului Public, in cadrul sectiei, isi desfasoara activitatea cinci procurori, numiti de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii la data de 22 octombrie 2018.Totalul dosarelor inregistrate este 849, fiind vizati judecatori - 642, procurori - 675, alte persoane cercetate alaturi de magistrati - 625. Din aceste dosare, 714 sunt preluate si 135 nou intrate.In total, au fost solutionate 17 dosare, din care unul cu rechizitoriu si 16 clasari.Totalul plangerilor impotriva solutiilor de clasare dispuse pana la data infiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie este 80, care vizeaza un numar de 20 judecatori, 83 procurori si 51 alte persoane cercetate alaturi de magistrati.Activitatea a fost desfasurata de patru procurori operativi, coordonati de procurorul sef de sectie, sase grefieri, cinci ofiteri de politie judiciara, care au fost delegati pentru derularea activitatii de urmarire penala, incepand cu data de 12 noiembrie 2018.Sectia a devenit operationala din 23 octombrie 2018, in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori, inclusiv judecatorii si procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, cauzele de competenta acesteia, aflate in lucru la Directia Nationala Anticoruptie si la alte unitati de parchet, precum si dosarele solutionate pana la aceasta data, se preiau de catre Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie....citeste mai departe despre " Bilantul sectiei pentru magistrati la o luna de la infiintare: Sute de judecatori si procurori investigati, un singur rechizitoriu " pe Ziare.com