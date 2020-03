Bill Gates: Coronavirusul este pandemic, un patogen ce apare o data la 100 de ani. Ce solutii propune

Cofondatorul Microsoft a avertizat in urma cu mai multi ani ca lumea nu este pregatita pentru o pandemie mortala.Acest avertisment pare a se adeveri in prezent, avand in vedere repeziciunea cu care se raspandeste noul coronavirus aparut in China. Virusul care provoaca boala cunoscuta drept COVID-19 a ucis aproape 2.900 de persoane si a infectat peste 83.000 de oameni la nivel global, din luna decembrie. Cele mai multe victime au fost in China."In ultima saptamana, COVID-19 a inceput sa se comporte foarte mult ca unul dintre acei agenti patogeni din cauza carora suntem ingrijorati", a scris Gates intr-un articol pentru The New England Journal of Medicine. "Sper ca nu este atat de rau, dar trebuie sa ne asumam ca va fi, pana la proba contrarie", a notat Gates."In orice criza, liderii au doua responsabilitati la fel de importante: sa rezolve problema imediata si sa se asigure ca nu mai apare", a scris Gates. "Pandemia COVID-19 este un astfel de caz. Trebuie sa salvam vieti", a mai precizat acesta, citat de Business Insider.Ce solutii de incetinire a raspandirii virusului propune omul de afaceri:Tarile bogate ar trebui sa sprijine cu personal medical calificat statele sarace sau in curs de dezvoltare din Africa si sudul Asiei, pentru a monitoriza raspandirea virusului si a livra vaccinuri.Ar trebui infiintata o baza de date internationala unde tarile pot impartasi informatii.Ar trebui sa fie dezvoltat un sistem de cautare a compusilor care au fost deja testati si sunt considerati siguri pentru a fi utilizati in vaccinuri.Guvernele si donatorii ar trebui sa finanteze unitati care pot produce cantitati mari de vaccinuri in decurs de doar cateva saptamani.Cat ar costa si cand am putea avea un vaccinGates a comparat COVID-19 cu epidemia de gripa asiatica din 1957, care a ucis peste un milion de persoane, si cu cea de gripa spaniola din 1918, care a provocat 50 de milioane de decese. Epidemia curenta se situeaza undeva intre cele doua, este de parere acesta.Omul de afaceri crede ca testele clinice la scara mare pentru vaccinul anticoronavirus ar putea avea loc cel mai devreme in iunie.Anthony Fauci, directorul Institutului national pentru alergi ...citeste mai departe despre " Bill Gates: Coronavirusul este pandemic, un patogen ce apare o data la 100 de ani. Ce solutii propune " pe Ziare.com