Bloomberg: De ce a cumparat Pentagonul o Dacia Sandero pentru Ministerul Apararii din Romania

Fostul ministru al Apararii, Jim Mattis, care si-a parasit functia odata cu intrarea in noul an, a aprobat ca Marina SUA sa cheltuiasca 2,9 milioane de dolari dintr-un fond alocat "cheltuielilor extraordinare" pentru a plati contractorii locali in vederea construirii unui drum perimetral in jurul unei baze din Romania care gazduieste principalul sistem antiracheta al SUA din Europa - si sa plateasca factura pentru masina."Cred ca aceasta cheltuiala va evita deteriorarea relatiilor internationale dintre Romania si SUA, precum si criticile opiniei publice", a declarat Mattis.Fostul auditor general al Pentagonului, Mike McCord, a afirmat intr-un email ca este "neobisnuit, indiferent de sursa de finantare, sa se foloseasca fondurile SUA pentru a cumpara un vehicul pentru o tara gazda".Plata catre Ministerul Apararii Nationale acopera fondurile pe care personalul Marinei le-a emis eronat in 2016 si 2017 fara o autorizatie corespunzatoare. Plata a fost oprita inainte ca aceste fonduri sa fie transferate.Plata este putin mai mult decat o eroare de aproximare pentru un departament responsabil de un buget de 716 miliarde de dolari pe care Congresul l-a aprobat pentru acest an fiscal. Insa demonstreaza ce pasi era dispus Mattis sa urmeze pentru a imbunatati relatiile SUA cu aliatii, in acest caz un membru NATO care gazduieste un sistem antiracheta cheie.Capitanul John Perkins, un purtator de cuvant al marinei in Napoli, a afirmat intr-un email ca anul trecut oficialii au cerut secretarului marinei sa aprobe fonduri pentru a face aceasta plata deoarece "drumul perimetral va ajuta fortele romane sa ofere o securitate externa mai buna".Citeste si Decretul prin care Iohannis a prelungit mandatul sefului Armatei a fost publicat in Monitorul Oficial.