Blue Air le permite clientilor care au cumparat bilete catre sau dinspre Italia sa schimbe data calatoriei gratuit

Potrivit unui comunicat al companiei, deoarece unii pasageri pot decide sa nu mai calatoreasca in aceasta perioada din cauza raspandirii COVID-19 in nordul Italiei, Blue Air ofera in mod gratuit serviciul de modificare a datei de calatorie.Astfel, toti pasagerii care au achizitionat un zbor international Blue Air, cu date de calatorie intre 27 februarie si 15 martie 2020 (inclusiv), catre sau dinspre Bologna, Florenta, Milano sau Torino, si al caror bilet a fost emis pana la 27 februarie 2020 inclusiv, vor putea sa isi modifice datele de calatorie in mod gratuit, o singura data, fara plata taxei de rebooking. Pasagerii vor achita numai diferenta de tarif, acolo unde este cazul.Prevederi speciale se aplica pasagerilor care calatoresc in scop educational si pasagerilor care fac obiectul unor restrictii de calatorie emise de autoritatile italiene, se mentioneaza in comunicat."Toti pasagerii care doresc sa beneficieze de aceasta gratuitate sunt rugati sa contacteze call center-ul Blue Air pentru schimbarea datelor de calatorie. Aceasta modificare poate fi solicitata cu pana la patru ore inaintea orei de zbor initiale si nu se va aplica in cazul neprezentarii la imbarcare. Biletele nu sunt rambursabile. Confirmam pe aceasta cale faptul Blue Air nu a anulat niciun zbor", precizeaza compania.In ceea ce priveste masurile luate de Blue Air pentru asigurarea protectiei pasagerilor in contextul generat de COVID-19, acestea constau in:- verificari permanente ale functionarii corecte a filtrelor de aer din avioane - filtrele HEPA din aeronavele Blue Air au performante similare cu ale celor folosite pentru mentinerea aerului curat in salile de operatii ale spitalelor, fiind capabile sa capteze peste 99,97% din microbii aerieni din aerul filtrat;- dezinfectarea, prin nebulizare, a tuturor aeronavelor companiei - nebulizatorul este un aparat complet automatizat care nu permite nicio eroare umana si care foloseste substante testate impotriva bacteriilor, sporilor si virusurilor, ce patrund in absolut toate spatiile aeronavei (dupa 6 minute de