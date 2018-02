BNS: Guvernul pare a fi intrat intr-un delir legislativ continuu in incercarea de a carpi efectele asa-zisei revolutii fiscale

"Pe tot parcursul anului 2017 am atras atentia guvernelor in exercitiu ca asa-zisul transfer al contributiilor sociale, in fapt o crestere brutala a fiscalitatii pe munca, nu are doar o latura fiscala, aceasta masura fiind imperios necesar sa fie pusa in acord cu reglementarile fiecareia din componentele sistemului de securitate sociala.Refuzul guvernelor de a asculta ne-a adus azi aici. In fiecare saptamana primim cate un proiect de OUG care incearca sa repare efectele revolutiei fiscale sau efectele masurilor de corectie a revolutiei fiscale. In incercarea de a carpi efectele asa-zisei revolutii fiscale, cat si erorile grosolane in reglementare, Guvernul pare a fi intrat intr-un delir legislativ continuu", se arata intr-un comunicat la BNS remis marti AGERPRES.Confederatia sindicala precizeaza ca, la inceputul lunii februarie, Guvernul adopta OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, iar saptamana aceasta alte doua proiecte de OUG, cu acelasi obiect, urmeaza sa intre in Guvern, unul initiat de Ministerul Muncii, celalalt de Ministerul Sanatatii."Ambele proiecte incearca sa repare ceea ce se mai poate din efectele dezastruoase ale cresterii brutale a fiscalitatii pe veniturile din munca, iar urgenta vine de fiecare data din lipsa de viziune", spun sindicalistii.Potrivit sursei citate, OUG 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal a fost adoptata la inceputul lunii noiembrie, insa abia dupa trei luni Guvernul a sesizat ca prevederile acesteia sunt in contradictie cu prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si cu cele ale Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.Incepand de la 1 ianuarie 2018, OUG 79/2017 prevede ca persoanele aflate in concediu de crestere copil cat si persoanele ce beneficiaza de asistenta sociala sunt asigurate in sistemul de asigurari de sanatate fara plata contributiei de asigurari de sanatate."OUG 111/2010 si Legea 416/2001 nu au fost modificate pana in prezent, ca urmare acestea continua sa reglementeze faptul ca pentru cele doua categorii mentionate, plata contributiei de sanatate se asigura din bugetul de ...citeste mai departe despre " BNS: Guvernul pare a fi intrat intr-un delir legislativ continuu in incercarea de a carpi efectele asa-zisei revolutii fiscale " pe Ziare.com