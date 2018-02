BNS pregateste procese colective: Pana la 50.000 de bugetari pierd din venituri

Dumitru Costin spune ca nimeni nu poate raspunde acum cu precizie cati angajati au pierdut din venitul net, pentru ca in sectorul bugetar nu toti salariatii si-au incasat salariile pe luna ianuarie pentru a face o comparatie cu cele din luna decembrie.Vezi si Se anunta noi proteste! Bugetarii au inceput sa-si primeasca salariile pe ianuarie. Zeci de mii de oameni au scaderi de pana la 40%"Impactul real va fi clar in baza unor analize care vor fi finalizate undeva la jumatatea lunii martie, dar acum stim ca intre 30.000 si 50.000 de bugetari vor fi afectati", a afirmat Dumitru Costin.Liderul BNS a explicat ca exista trei acte normative care au dus la reducerea veniturilor nete, respectiv Legea 153 (legea salarizarii pentru personalul bugetar), Ordonanta 79, care vizeaza modificari la Codul fiscal si Ordonanta 82, care prevede renegocieri intre angajator si angajat privind salariul brut, ultimele doua afectand toata piata muncii."Legea 153 a venit de la bun inceput cu o anumita filozofie, cunoscuta, aceea de a rescrie in totalitate grilele de salarizare din sectorul public, salariile care nu se incadreaza in grila fiind reduse automat.De asemenea, limita sporurilor pe ordonatorul de credit este de maximul 30%. Un alt motiv care genereaza nemultumiri este dat de nivelul de pregatire profesionala a persoanelor responsabile cu reincadrarea in noua grila de salarizare, pentru ca nu toti au inteles corect modelul de reincadrare pe Legea 153. Unii poate au aplicat cu rea intentie legea...", a spus Costin.Acesta a adaugat ca, pentru intreaga piata a muncii, Ordonanta 79 prevede taxe si impozite marite, care au fost trecute la angajat."Daca le cumulam, suma taxelor si impozitelor pe venit e de 45 la suta la venitul brut, pe cand anul trecut era 32,05. Cu alte cuvinte, a crescut fiscalitatea pe munca", a spus Costin.Referitor la Ordonanta 82, prin care angajatorii trebuie sa renegocieze cu angajatii salariile brute, liderul BNS spune ca "este o carpeala" care nu a fost discutata cu sindicatele."In momentul de fata, daca ne ref ...citeste mai departe despre " BNS pregateste procese colective: Pana la 50.000 de bugetari pierd din venituri " pe Ziare.com