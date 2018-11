Boc cumpara la Cluj autobuze electrice cu incarcare din mers

Primarul Emil Boc a declarat, joi, in cadrul sedintei Consiliului Local Cluj-Napoca, in care s-a aprobat achizitia de autobuze, ca municipalitatea urmareste prin acest proiect imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si asigurarea unui transport in comun nepoluant."Primaria Cluj-Napoca a luat decizia de a avea un transport ecologic, verde, nepoluant, pentru ca sanatarea locuitorilor sa nu fie pusa in pericol. Suntem singurul oras din Romania care are in circulatie autobuze electrice si, continuand pe aceeasi linie, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat achizitia a 25 de autobuze electrice articulate cu incarcare din mers pe linia de troleibuze, acestea fiind considerate cele mai performante mijloace de transport electric unde exista linie de troleibuze.Acest tip de autobuz imbina calitatile troleibuzului si autobuzului electric fiind superior fiecaruia dintre ele luate in parte. Investitia se ridica la 115,7 milioane de lei, din care 80% se asigura de Autoritatea Fondului de Mediu.Prin acest proiect urmarim imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, dorind sa asiguram clujenilor un transport in comun nepoluant, prin cresterea numarului autobuzelor electrice din municipiu, astfel incat sa ajungem sa avem un transport public electric in totalitate", a spus Boc.Noile autobuze electrice cu incarcare din mers pot circula pe un traseu care include partial o linie de troleibuz si partial fara linie de troleibuz. Pot fi incarcate la orice linie de troleibuz, in mers sau in stationare, sau de la statiile lente de incarcare a bateriilor care sunt amplasate in autobazele CTP, incarcarea bateriilor se poate face prin cuplare la orice linie de troleibuz atunci cand situatia o impune.Noul autobuz poate inlocui oricand un troleibuz din flota, iar in cazul unei pene de curent pe linie, se poate deplasa pana la capatul traseului sau chiar pe intreg traseul.Parcul auto al Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca include in prezent 11 autobuze electrice cumparate cu fonduri elvetiene, municipalitatea clujeana avand in plan cumpararea altor 30 de autobuze electrice din fonduri europene.In paralel, primarul Gabriela Firea cumpara pentru Bucuresti sute de autobu ...citeste mai departe despre " Boc cumpara la Cluj autobuze electrice cu incarcare din mers " pe Ziare.com