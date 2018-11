Emil Boc a declarat, joi, la sedinta Consiliului Local Cluj-Napoca, ca metroul viitorului nu va avea captatoare de curent cum are azi, ci va avea baterii electrice."Suntem in procedura pentru a transmite pe SEAP, institutia nationala care se ocupa de licitatii, validarea licitatiei pentru studiul de prefezabilitate, asta inseamna ca dupa validare, se vor depune oferte privind acest studiu pentru metrou.Orice investitie publica peste 75 de milioane de euro presupune doua etape, studiu de prefezabilitate, urmat de cel de fezabilitate. Am angajat un consultant care ne-a ajutat la redactarea caietului de sarcini, echipa tehnica a facut o vizita la Bucuresti pentru a vedea situatia metroului de acolo, iar ceea ce noi propunem tine cont de evolutia viitoare a tehnologiei, si nu pe situatia existenta a metroului din Bucuresti, deoarece metroul viitorului nu va avea captatoare de curent cum are azi, ci va fi cu baterii electrice", a spus Boc.Potrivit acestuia, tehnologia va ajuta autoritatile locale sa reduca din costurile unui astfel de proiect, iar tunelul nu va mai fi atat de mare precum in cazul tunelurilor actuale de metrou."Studiul de prefezabilitate va stabili traseul, costurile, schema de finantare si contributia celorlalte entitati de pe raza administrativ teritoriala, Floresti si Cluj-Napoca. Avem banii necesari pentru acest studiu de prefezabilitate in acest an, schema de finantare fiind multianuala", a mai spus primarul Clujului.Vezi si http://www.ziare.com/emil-boc/primaria-cluj/boc-anunta-ca-are-investitori-sa-faca-metrou-la-cluj-replica-acida-de-la-psd-1509595 ...citeste mai departe despre " Boc da detalii despre viitorul metrou din Cluj-Napoca: Va avea baterii electrice " pe Ziare.com