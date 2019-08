Primarul Emil Boc a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa ca, prin aceasta actiune, Primaria Cluj-Napoca va intra in rand cu lumea moderna din Occident, care a trecut la eliminarea acestor produse din plastic."De la 1 august, trecem la eliminarea din uzul curent a produselor si materialelor din plastic la nivelul Primariei Cluj-Napoca si altor entitati subordonate, cum sunt cantina primariei sau crese, in ceea ce priveste activitati de protocol sau servire a mesei.Acestea vor fi inlocuite cu produse din materiale reciclabile. Deci, de la 1 august, adio pahare si tacamuri de plastic la conferintele de presa sau la sedintele Consiliului Local. Prin aceasta actiune, Primaria Cluj-Napoca va intra in rand cu lumea moderna din Occident, care a trecut la eliminarea acestor produse", a spus Boc.Edilul a subliniat ca este vorba de exigente europene, care sunt indeplinite si de primaria clujeana, cunoscand cat de nociv este plasticul pentru mediu si cat de multe daune provoaca, prin poluare, cetatenilor.Citeste si:Colectarea selectiva a deseurilor este obligatorie la Cluj. Sanctiuni de pana la 40.000 de leiCum arata prima trecere de pietoni cu marcaj orizontal 3D din Cluj-Napoca (FOTO)Clujul va avea un Aqua Park urias, care va costa peste 40 de milioane de euro ...citeste mai departe despre " Boc: De la 1 august, fara pahare si tacamuri din plastic in Primaria Cluj-Napoca " pe Ziare.com