Bode: Prin Otopeni trece anual o Romanie intreaga! Dam bani, facem exproprieri, construim un nou terminal

"Dupa cum stiti, prin poarta de intrare principala, prin Aeroportul Otopeni a mai intrat in Romania o Romanie. Vorbim despre 16 milioane de oameni care au tranzitat sau au ajuns anul trecut in Otopeni.Modernizarea cu un nou terminal este un obiectiv major. Si in acest sens, prin decizia Guvernului am alocat intrega suma necesara pentru exproprieri (in cadrul acestui proiect - n. red.). Vorbim despre 358 de milioane de lei", a declarat Bode.Reprezentantii CNAB anuntau inca din primavara lui 2018 ca este nevoie de un nou terminal, in conditiile in care, la acel moment, numarul pasagerilor care tranzitau aeroportul abia ajunsese la putin peste 14 milioane (nu la 16 milioane, asa cum se intampla acum).Si tot de pe atunci CNAB sustinea ca nu mai exista teren disponibil pentru un nou terminal. In consecinta, se astepta exproprierea unei suprafete, in 2018 sau 2019.Ramane sa vedem in cat timp se vor face exproprierile si cand se va trece in etapele urmatoare ale proiectului.