Bogdan Hossu avertizeaza: Romania e in topul tarilor UE la angajati aflati sub pragul de saracie

"La ora actuala, ne place sau nu ne place, suntem in topul tarilor UE din punct de vedere al fortei de munca pauperizate, deci al resursei umane angajate care in acelasi timp este sub pragul de saracie. Este o chestiune anormala sa avem 20% din resursa umana angajata care este sub standardul nivelului de pauperizare. Exista deci si aceasta problema a retribuirii", a afirmat liderul CNS "Cartel Alfa".Bogdan Hossu a facut aceste declaratii la evenimentul dedicat publicarii studiului "Analiza cantitativa si calitativa a pietei muncii in Romania", comandat de Confederatia Patronala Concordia si realizat de KPMG si de INCE."Nu am vazut in acest studiu una din componentele determinante legate de problema fortei de munca - problema salarizarii corecte a resursei umane. De fapt, cosul minim de trai decent depaseste cu mult nivelul de salariu mediu net existent astazi in Romania. Si discutam de standardul de familie de 6.700 de lei net pentru o familie standard de 4 persoane, ceea ce implica o diferenta substantiala, si, evident, o demotivare", a afirmat presedintele "Cartel Alfa".Acesta a criticat existenta unei diferente intre salariul mediu net bugetar si cel privat, de aproximativ 1.000 de lei."Faptul ca se discuta dublarea - aproape - a salariului mediu in 4-5 ani de zile este partial adevarat, partial fals, daca nu se interpreteaza prin prisma corecta - sa nu uitam ca din 2017 in 2018, in afara de cresterea bruta, ca atare, mai avem un salt spectaculos prin transferul de taxe care a dezechilibrat responsabilitatile si inclusiv parteneriatul si constructia respectiva, care insemna 23% in mare parte. Discutand de medii (salariale - n. red.), media este influentata de cele doua grupe mari, dar nu egale, intre sectorul economic si sectorul bugetar.Sectorul bugetar a avut o crestere substantiala incepand cu 2017, extraordinar de mare, ceea ce a si dus la dezechilibre majore. Astazi avem o diferenta pe net intre salariul mediu bugetar si salariul mediu din mediul economic de 1.000 de lei, ceea ce e complet anormal, si in acelasi timp cu tendinte de crestere a acestui ecart pe viitor. Evident ca asta creeaza dezechilibre pe piata muncii si creeaza tendinte nedorite in comportamentul resursei umane", a declarat ...citeste mai departe despre " Bogdan Hossu avertizeaza: Romania e in topul tarilor UE la angajati aflati sub pragul de saracie " pe Ziare.com