Bolnavii risca sa nu mai poata face radioterapie la Fundeni: La stat, specialistii primesc 2.000 de lei, la privat 7.500

Astfel, fizicienii medicali, si asa prea putini la noi in tara, au de ales intre salarii de 2.000 - 3.000 de lei la stat sau de 2-3 ori mai mari la privat. Si asta in timp ce Ministerul Sanatatii a imprumutat 17,9 milioane de euro de la Banca Mondiala si a cumparat opt aparate noi de radioterapie.Revenind la cel mai mare institut oncologic din tara, aici, la acest moment, mai lucreaza doar 5 fizicieni medicali, in loc de 12, cat ar avea nevoie spitalul pentru a putea functiona optim."Lucram cu 5 fizicieni, la avarie. Unul din baietii nostri care avea 2.000 de lei a primit oferta de 7.500 lei net la privat. Efectele vor fi ca nu are cine sa faca planul de tratament, degeaba avem echipamente, avem medici, dar nu are cine sa facem planul", a declarat, pentru TVR, Lidia Kajanto, managerul Institutului Oncologic din Bucuresti.Si situatia se inrautateste rapid. Doi din cei 5 deja au anuntat ca vor pleca si nici ceilalti nu resping ideea. Unul dintre ei este Laurentiu Busuioc."Sunt ultimul mohican cumva. Nu exclud posibilitatea sa plec si eu ca toti ceilalti. Nu stiu cine poate acuza o persoana in situatia asta. Este o inechitate. Noi trebuie sa ne formam profesional continuu, cum fac si medicii", a declarat, pentru sursa citata, Busuioc, care la Fundeni castiga 3.200 de lei.Anul acesta au fost organizate patru concursuri, la care s-au prezentat doar doua persoane. Ambele au fost angajate, dar numarul de pacienti este foarte mare.In schimb, la mijlocul lunii august, Institutul va primi un nou aparat de radioterapie, unul din cele 8 cumparate cu bani imprumutati de la Banca Mondiala. Celelalte au fost in livrate in alte spitale din tara, insa criza de personal specializat exista la nivelul intregii tari.Ca solutie, MS spune ca la Cluj ar putea fi pregatiti 10 fiziceni care sa fie repartizati in toata tara. Nu spune insa nici cand, nici cum si nici ce se intampla cu pacientii pana atunci.Amintim ca anul trecut a inceput cu promisiunile ministrului Sorina Pintea ca va dubla sau chiar tripla salariile din Sanatate. Intre timp, s-a demonstrat ca majorarile nu sunt atat de mari, ca in unele cazuri Guvernul PSD-ALDE a dat pe hartie si a luat in realitate si, oricum, i