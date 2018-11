Brasovul va avea in aceasta iarna un nou concept de iluminat festiv (Foto)

Desi in anii trecuti iluminatul festiv pentru "Brasov, oras din poveste" era pornit pe 6 decembrie, anul acesta, avand in vedere evenimentele din cadrul Centenarului, municipalitatea a luat decizia ca montarea iluminatului sa inceapa mai devreme pentru ca pe 1 decembrie sa fie pornita instalatia.Conceptul iluminatului festiv din acest an este unul diferit. Vor fi mai multe elemente noi si pe o suprafata mult mai mare."Am solicitat firmei care se ocupa de iluminat ca in acest an sa vina cu un nou concept de amenajare a strazilor si piatetelor din oras, care sa fie mai extins decat in ceilalti ani, prin care sa unim centrul orasului cu Piata Unirii, ca simbol al acestui moment aniversar, pentru ca de 1 Decembrie sa se simta ca Brasovul este in sarbatoare. Este un moment important pentru noi, ca popor", a explicat primarul George Scripcaru.Iluminatul festiv va fi pe strazile din centrul istoric al orasului, la care se adauga parcul Titulescu, alaturi de Piata Sfatului, unde va fi si ceremonia aprinderii iluminatului festiv, Piata Unirii, Piata G. Enescu si Piata Sf. Ioan.Potrivit reprezentantilor municipalitatii, in cateva dintre zone se schimba si conceptul de amenajare, astfel strada Republicii este gandita ca o traversare de 27 de portaluri care duc turistii si localnicii spre locul central al Brasovului istoric.In Piata Sfatului, pe langa brad si Targul de Craciun, in zona fantanii arteziene, va fi amplasata o fantana luminoasa, iar in Piata Sf. Ioan va fi amplasat un brad de Craciun din luminite cu inaltimea de 10 metri. Si zona pietonala nou-creata in zona cladirii primariei, la intrarea dinspre strada Nicolae Iorga, va deveni mai luminata, prin amplasarea unui copac de lumini, de 4 metri inaltime.Doi ingerasi luminosi de 3 metri vor fi amplasati in Parcul Titulescu.Toate modelele luminoase de pe stalpi sunt diferite fata de cele din anii anteriori, iar bradul din Piata Sfatului va arata ca un brad traditional de Craciun.Costurile pentru iluminatul de sarbatori sunt estimate la aproximativ 100.000 de euro, o parte importanta fiind sustinuta de catre operatorul serviciului de iluminat public.Pentru ca in acest an sun ...citeste mai departe despre " Brasovul va avea in aceasta iarna un nou concept de iluminat festiv (Foto) " pe Ziare.com