Brexit: Cate miliarde de euro ar costa divortul dintre UK si UE, daca nu se ajunge la un acord

Societatile de pe teritoriul UE ar urma sa plateasca aproape 35 de miliarde de euro reprezentand bariere tarifare si netarifare, in cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea fara un acord, potrivit studiului efectuat de cabinetul de consultanta Oliver Wyman si cabinetul de avocatura Clifford Chance.In sens invers, exporturile catre UE vor costa companiile britanice 30 de miliarde de euro pe an, relateaza Reuters."Aceasta crestere a costurilor si incertitudinile ameninta sa reduca rentabilitatea si existenta anumitor intreprinderi", se avertizeaza in raport.UE a prezentat saptamana trecuta Marii Britanii un proiect de acord de liber-schimb dupa Brexit, mult mai modest decat ambitiile afisate de Londra, in special in domeniul serviciilor financiare.In cazul unui divort fara acord, Regatul Unit si Uniunea Europeana vor face comert in baza regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), ceea ce ar insemna un "Brexit dur".Citeste si Nu va exista acord pentru divortul UE de Marea Britanie? Ambele tabere se pregatesc de un "Brexit dur"Incheierea unui eventual acord vamal ar putea sa reduca jumatate din costuri pentru ambele parti, releva studiul.Premierul conservator Theresa May a exclus insa orice forma de uniune vamala cu UE dupa ce Brexitul intra in vigoare, apreciind ca acest lucru ar impiedica regatul sa-si negocieze propriile acorduri comerciale cu puteri precum India sau China.O mare majoritate (70%) din costurile suplimentare estimate in Marea Britanie in cazul unui "Brexit dur" va fi suportata de serviciile financiare, constructorii de automobile, agricultura, sectorul agroalimentar, al bunurilor de consum, chimic si maselor plastice, releva studiul.Serviciile financiare vor avea cel mai mult de suferit de pe urma unui Brexit fara acord si vor fi nevoite sa recurga la noi operatiuni pentru a continua sa-si serveasca clientii in UE.Reprezentand peste 10% din PIB-ul britanic, serviciile financiare sunt singurul domeniu in care britanicii afiseaza un excedent comercial cu UE.In cadrul UE, sectorul care va avea cel mai mult de suferit va fi al automobilelor, urmat dei agricultura si sectorul agoralimenta ...citeste mai departe despre " Brexit: Cate miliarde de euro ar costa divortul dintre UK si UE, daca nu se ajunge la un acord " pe Ziare.com