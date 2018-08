Anuntul a fost facut miercuri pe Twitter de catre Fortele aeriene regale britanice, care au precizat ca au fost interceptate doua avioane rusesti de tip Su-30 Fencer.RAF Typhoons based in Romania have been launched in response to two suspected Russian Su-30 Flanker aircraft operating near @NATO airspace over the Black Sea. #WeAreNATO pic.twitter.com/mLr0V7MZEa- Royal Air Force (@RoyalAirForce) 22 august 2018Si in 15 august Fortele aeriene regale britanice au interceptat sase bombardiere rusesti care zburau in apropiere de spatiul aerian NATO la Marea Neagra. Si atunci, avioanele Typhoon au decolat de la baza Kogalniceanu pentru a intercepta cele sase aeronave militare model Su-24 FENCER, care s-au intors catre Crimeea.Ministrul roman al Apararii Mihai Fifor declara recent ca asemenea "provocari" din partea Rusiei au devenit frecvente in ultimele luni.Patru avioane de tip Typhoon britanice se afla la baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu, unde sunt stationati cateva sute de militari americani.Citeste si:Fifor: Romania se confrunta destul de des cu provocari din partea Rusiei, dar este pregatitaCe spune Fifor despre interceptarea bombardierului rus: Ne-am obisnuit. Aparam spatiul NATO ...citeste mai departe despre " Britanicii au interceptat din nou avione de lupta ale Moscovei deasupra Marii Negre " pe Ziare.com