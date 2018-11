Bucurestenii ar putea plati mai scump pentru caldura chiar din aceasta luna. Iata de ce

Potrivit legii, ELCEN nu poate vinde catre populatie agentul termic pe care il produce decat la un pret acceptat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) . Iar asta insemna ca, atunci cand materia prima se scumpeste, spre exemplu, ELCEN solicita ANRE sa-i recunoasca valoarea cheltuielilor suplimentare, permitandu-i sa scumpeasca gigacaloria pentru populatie.Administratorul special al ELCEN, Claudiu Cretu, a declarat pentru Ziare.com ca ELCEN a cerut deja ANRE o actualizare de pret a gigacaloriei."Logica este una destul de simpla. S-a scumpit gazul (cu circa 30% - n.red.) si a crescut si pretul certificatelor de carbon (un fel de taxe de poluare, al caror pret s-a triplat, in ultimul an - n.red.).In aceste conditii, crescand costurile de producatie, e firesc sa fie actualizat si pretul gigacaloriei. Iar noi tocmai asta am solicitat: actualizarea.Merita, insa, mentionat faptul ca ceea ce solicita ELCEN este actualizarea pretului de productie al gigacaloriei, care in prezent este de 184 lei. Acesta nu este pretul suportat de populatie, care include si alte componente. Am estimat ca aceasta actualizare solicitata de noi ar urma sa presupuna, de fapt, o crestere a pretului de productie cu circa 10%. Cat va fi exact, urmeaza sa vedem, in cursul saptamanii viitoare", a declarat pentru Ziare.com Claudiu Cretu.Daca populatia va ajunge sau nu sa simta aceasta majorare de pret a gigacaloriei, ramane sa vedem."Este prematur sa vorbim despre asa ceva acum. Mai bine asteptam sa vedem cifrele finale. Trebuie sa tinem cont si de faptul ca, in trecut, Primaria a acoperit, prin subventie, astfel de actualizari de pret, asa ca populatia nu a resimtit-o ca pe o sumpire", a mai spus Claudiu Cretu.Chiar daca Primaria ar acorda subventii, acestea s-ar plati, insa, tot cu bani publici. Cu alte cuvinte, intr-o forma sau alta, cresterea de pret a gigacaloriei ar urma sa fie platita tot din banii bucuresteanului. ...citeste mai departe despre " Bucurestenii ar putea plati mai scump pentru caldura chiar din aceasta luna. Iata de ce " pe Ziare.com