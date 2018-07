Bucurestenii ar putea primi pana la 8.000 de lei amenda daca nu reabiliteaza fatadele cladirilor

Consilierii municipali urmeaza sa dezbata in sedinta din 26 iulie Regulamentul de interventie cu privire la reabilitarea fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural ambientale a cladirilor in municipiul Bucuresti, in care sunt prevazute amenzi cuprinse intre 2.000-8.000 de lei pentru detinatorii de constructii, notificati, care nu respecta obligatiile ce le revin.Regulamentul se adreseaza persoanelor fizice si juridice, precum si autoritatilor administratiei publice si institutiilor publice care detin in proprietate/administrare cladiri care prin nivelul de degradare a sistemului de inchidere perimetrala prezinta pericolul afectarii sanatatii, vietii, integritatii fizice si sigurantei populatiei si/sau afecteaza calitatea mediului inconjurator, a cadrului urban construit si a spatiilor publice urbane.Stabilirea zonelor de actiune prioritara se face prin intermediul institutiei arhitectului-sef. Etapizarea se face avandu-se in vedere nivelul de degradare al sistemului de inchidere perimetrala al cladirilor, urmandu-se sa se respecte identitatea si coerenta zonelor si integritatea lor in spatiul urban.Potrivit regulamentului, primarul general al Capitalei are obligatia de a notifica detinatorii cladirilor inventariate in cazul in care acestia nu iau din proprie initiativa masuri de realizare a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor. In cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, odata cu notificarea proprietarilor, se va notifica si serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii de a monitoriza si de a controla modul de realizare a lucrarilor de interventie.De asemenea, Adminstratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, infiintata ca serviciu public de interes local, va putea notifica detinatorii constructiilor, urmand sa fie derulate activitati de programare, pregatire, contractare, urmarire, executare, decontare si receptie a lucarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor.Finantarea proiectarii si executarii lucrarilor de interventie se asigura, pe cheltuiala proprie, de catre detinatorii cladirilor.Totodata, autoritatile administratiei publice locale pot asigura finantarea cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interventie corespunzatoare contributiei c ...citeste mai departe despre " Bucurestenii ar putea primi pana la 8.000 de lei amenda daca nu reabiliteaza fatadele cladirilor " pe Ziare.com