Bucurestenii au apa calda cu portia, seful RADET explica: Este ceva cu caracter de noutate

"Ceea ce se intampla zilele astea in Bucuresti are doua cauze - una ce nu tine de noi, respectiv nefunctionarea CET-ului Grivita, ce nu se afla in administrarea RADET-ului sau a Primariei Capitalei, ci in administrarea Sectorului 1, au o problema tehnica. (...) Nu s-a simtit pentru ca eram pe programul de iarna, unde ELCEN functiona cu patru CET-uri, dar acum, trecand la programul de vara, cand functionam cu doua CET-uri, aceasta lipsa majora s-a simtit. (...)Pe de alta parte, exista intreruperi ale apei calde pe toate sectoarele municipiului Bucuresti, pentru ca se lucreaza. Este ceva cu caracter de noutate, pentru ca astfel de lucrari nu au mai avut loc in utimul timp, ne-am asumat acest oprobriu public, sa spunem, dar iarna nu putem sa reparam, vara nu putem sa reparam, atunci cand?", a declarat Burghiu, la sedinta CGMB.El a mentionat ca este vorba de patru paliere, lucrari de prima urgenta, care presupun asa-zisele revizii, inlocuiri ale zonelor afectate de sub tronsoane, inlocuiri ale unor echipamente care nu s-au mai schimbat de cel putin zece ani."Saptamana viitoare speram sa finalizam atribuirea unor lucrari pe 53 de locuri catre terti, lucrari care nu s-au mai facut de 8 ani de zile la RADET. De doua saptamani au inceput lucrarile pe Magistrala 2 a CET Sud, pe baza unui contract dintre Primaria Capitalei si Compania Municipala Energetica. (...) Mai avem in momentul de fata doua tronsoane pe care urmeaza sa intervenim, si anume in zona Ferentari si Drumul Taberei", a spus Burghiu.Potrivit acestuia, situatia RADET din punct de vedere tehnic este "foarte complicata", iar RADET nu se repara in 2-3 ani."Va fi un proces greu, vom mai avea sincope din punct de vedere al functionarii, nimeni nu poate sa garanteze ca o sa fie totul lapte si miere. Vor mai exista avarii, dar ceea ce noi ne dorim e sa diminuam numarul acestora, iar in timp, in cadrul unui proces indelungat, undeva la 5 - 10 ani sa spunem ca revenim la normalitate", a adaugat Burghiu.In aceeasi sedinta, insa, Gabriela Firea a decis ca Primaria sa faca un imprumut de 462.661.949 lei, care va fi platit de bucuresteni in urmatorii 20 de ani, ca sa aiba cu ce plati subventiile restante pentru caldura consumata de bucuresteni iarna trecuta.