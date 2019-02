Bucurestenii inca nu stiu daca apa de la robinet e buna. Autoritatile paseaza problema de la o institutie la alta

La aproape o saptamana dupa ce Ministerul Sanatatii le-a recomandat bucurestenilor sa nu foloseasca apa de la robinet nici macar la spalat, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes a iesit in conferinta de presa pentru a lamuri, macar in parte, situatia.Din pacate, in loc sa le explice clar bucurestenilor de ce a izbucnit scandalul apei cu clor si cum stau lucrurile acum, Denes n-a facut decat sa prezinte, inca o data, informatii deja cunoscute.In plus, ministrul a simtit nevoia sa ia apararea Apelor Romane, dupa ce mai multe declaratii facute in spatiul public, in ultimele zile, au indicat faptul ca institutia a dat publicitatii informatii eronate.Mai exact, surse din conducerea societatii Apa Nova (furnizorul de apa potabila al Capitalei) au declarat ca s-a impus tratarea cu mai mult clor decat de obicei a apelor captate din raul Arges deoarece aceasta prezentau, pe 28 ianuarie, un continut de amoniu de 1,3mg/l, aproape dublu fata de cel comunicat de Apele Romane."Am vrut sa transmit cat mai corect datele - asa cum le avem noi - privind apa potabila. Adica, de fapt, detaliile legate de apa bruta.Am considerat ca este necesar sa fac declaratia de presa deoarce, in ciuda faptului ca am transmis deja 2 comunicate catre Apa Nova in care se arata clar ca apa bruta se incadra in prevederile stabilite prin lege - potrivit HG 102/2002 - in spatiul public anumite persoane continua sa acuze nefondat Apele Romane si pe oamenii care isi fac treaba aici.In Legea Apelor e prevazut clar: Apele Romane asigura necesarul de apa bruta, in sectiunea de captare apa bruta in vederea potabilizarii de la acumularea Crivina, monitorizata de Apa Nova. Administratia bazinala recolteaza, lunar, probe in vederea stabilirii calitatii.In situatia de fata, s-au prelevat probe la Crivina la ora 11.00, pe 28 ianuarie, conform programarii. Analizele au arata ca valorile de amoniu sunt de 0,7 mg/l, in conditiile in care limita recomandata este de 1 mg/l, iar limita maxima admisa este de 1,5 mg/l", a declarat Ioan Denes, in timpul conferintei de presa de luni.Intrebat de presa de c ...citeste mai departe despre " Bucurestenii inca nu stiu daca apa de la robinet e buna. Autoritatile paseaza problema de la o institutie la alta " pe Ziare.com