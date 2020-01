Bucurestenii nu scapa nici in 2020 de avariile care-i lasa in frig. Ce sanse de salvare are termoficarea Capitalei

Ziare.com va spune, pe larg, povestea a aproape trei decenii de delasare si incompetenta care au adus al doilea cel mai mare sistem de termoficare de pe continent in pragul dezafectarii.Cum functioneaza termoficarea, in BucurestiSistemul de termoficare al Capitalei are mai multe componente.Primele sunt CET -urile administrate de ELCEN (la randul sau, controlat de Guvern). Aceste centrale produc apa fierbinte pe care o livreaza pe magistrala tur (conducta groasa, subterana, cu diametru de pana la 1,2 metri) catre circa 1.000 de puncte termice amplasate in toata Capitala.Ati crede ca aceasta apa oparita ajunge in calorifere si la robinete? Ei bine, nu! De la punctele termice, apa respectiva se intoarce, pe magistrala de retur (conducta la fel de groasa ca si magistrala tur), direct la centrala care a livrat-o.Ce rost are deci tot acest circuit? E foarte simplu. Apa fiarta de la CET este transportata pana la punctul termic doar ca sa treaca printr-un dispozitiv numit schimbator de caldura. In interiorul acestuia, apa de la CET o incalzeste pe cea care pleaca pe conducte mai subtiri - numite retea secundara de distributie - catre calorifere si robinete.Asa arata conductele dintr-un punct termic - Foto: Ziare.com/Alexandru NistorCei aproape 4.000 de kilometri de conducte din subteranele Bucurestiului, dar si punctele termice sunt in administrarea Companiei Municipale Termoenergetica SA.Firea a pus dezastrul pe seama grelei mosteniri, dar a promis solutiiSistemul de conducte si de puncte termice a fost construit in timpul regimului comunist, in circa 25 de ani. Ca sa reziste, el ar fi trebuit intretinut. Si, din pacate, n-a fost.Dupa Revolutie, cei mai multi dintre primarii generali ai Capitalei au preferat sa faca orice altceva cu banii publici decat sa investeasca in termoficare. Asa ca sistemul s-a deteriorat, an dupa an, inregistrand pierderi tot mai mari.Au inceput mai intai sa pocneasca tevile subtiri de pe reteaua secundara de distributie. Apoi, de prin 2018, au crapat, cel putin o data pe luna, si conducte magistrale. Iar cand o magistrala se sparge, avaria e m ...citeste mai departe despre " Bucurestenii nu scapa nici in 2020 de avariile care-i lasa in frig. Ce sanse de salvare are termoficarea Capitalei " pe Ziare.com