Bucuresti: 7,5 milioane de lei va costa primul traseu nou pentru biciclisti. Iata pe unde trece

Este vorba despre traseul dintre Piata Victoriei si bulevardul Constantin Prezan, cu o lungime de aproape opt kilometri, mentionat intr-un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB)."Reteaua de piste de biciclisti din Bucuresti este slab dezvoltata si nu face fata traficului existent. In acelasi timp, configurarea actuala a arterelor de circulatie din Bucuresti nu asigura o circulatie fluenta si facila traficului de biclisti si nici nu permite o dezvoltare a retelei de piste de biciclete care sa imbunatateasca conditiile de circulatie pentru aceasta categorie de participanti la trafic", arata PMB in proiectul de hotarare.Reprezentantii institutiei isi propun ca prin acest proiect sa creasca siguranta in trafic a biciclistilor si pietonilor si sa diminueze nivelul de poluare.Traseul, primul din patru, ar urma sa aiba o lungime de 7,7 kilometri si o latime de 1,5 metri. Pista va fi amenajata pe traseul Piata Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - strada Nicolae Caranfil - Sos. Pipera - strada Alexandru Serbanescu - Bd. Aerogarii - DN1 - Piata Presei Libere - Sos. Kiseleff - Bd. Constantin Prezan.Traseele pistelor vor fi amenajate pe carosabil, sau, acolo unde se poate, pe trotuare.Conform proiectului de hotarare, traseele vor fi amenajate pe 34 de strazi, urmand sa fie create si sase parcari publice pentru biciclete.Primaria Capitalei a anuntat in urma cu cateva zile ca a obtinut aprobare de la Comisia Tehnico-Economica din Ministerul Mediului pentru implementarea proiectului privind amenajarea pistelor de biciclete pe o distanta de 67 de kilometri, cu o valoare totala de 10 milioane de euro."In total, vor exista 240 de kilometri de piste pentru biciclete in Bucuresti, iar construirea acestora va continua si in anul urmator.Potrivit HCGMB nr. 61/21.02.2018, proiectul cuprinde patru trasee, pe o distanta de 63,5 km, ocupand o suprafata totala de aproximativ 201.000 mp. Este o prima etapa dintr-un proiect mai amplu, de 240 km.De asemenea, Primaria Capitalei urmareste introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de statii de inchiriere, parcari si achizitionarea de biciclete pentru utilizare de catre public care se materializeaza in anul 2018- prin a ...citeste mai departe despre " Bucuresti: 7,5 milioane de lei va costa primul traseu nou pentru biciclisti. Iata pe unde trece " pe Ziare.com