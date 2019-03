Bucuresti coboara an de an in clasamentul oraselor privind calitatea vietii. Viena ramane pe primul loc si in 2019

Orase europene cu cea mai buna calitate a vietii

Sondajul anual realizat de Mercier , ajuns deja la cea de-a 21-a editie, evalueaza calitatea vietii, dar si nivelul de securitate in fiecare dintre marile orase din intreaga lume.In urma evaluarii, se pare ca sunt inca o multime de orase atractive pentru mediul de afaceri, in ciuda faptului ca tensiunile comerciale si tendintele populiste continua sa domine climatul economic mondial, alaturi de restrangerea politicii monetare si volatilitatea pietelor.Sondajul releva ca un factor important in atractia investitorilor o reprezinta componenta privind calitatea vietii.Orasele europene au in continuare cel mai inalt standard de viata din lume: Viena, Zurich si Munchen nu doar ca ocupa primele locuri pe continent, ci si la nivel global. De fapt, 13 dintre primele 20 de orase din lume se afla in Europa. Marile capitale europene precum Berlin (locul 13), Paris (locul 39) si Londra (locul 41) si-au pastrat pozitia in clasament anul acesta, in timp ce Madrid (locul 46) a urcat trei locuri si Roma (locul 56) a urcat un loc.Minsk (locul 188), Tirana (locul 175) si St. Petersburg (locul 174) au ramas codasele clasamentului european in 2019, in timp ce Sarajevo (locul 156) a urcat trei locuri, multumita unei scaderi considerabile a ratei criminalitatii.Potrivit Mercier, cel mai sigur oras din Europa este Luxemburg, urmat de Basel, Bern, Helsinki si Zurich. Moscova (locul 200) si Sankt Petersburg (locul 197) au fost cel mai putin sigure orase din Europa, anul acesta.Cele mai abrupte scaderi in Europa de Vest intre 2005 si 2019 s-au inregistrat la Bruxelles (locul 47), din cauza atentatelor teroriste si Atena (locul 102), ca urmare a incetinirii revenirii economice dupa criza financiara globala.La nivel global, Capitala Austriei isi pastreaza locul fruntas de zece ani incoace, in topul Mercier. Este urmata indeaproape de Zurich, Auckland, Munchen si Vancouver (cel mai bine cotat oras din America de Nord de zece ani incoace) . Singapore (25), Montevideo (78) si Port Louis (83) isi pastreaza statutul de cele mai bine cotate orase din Asia, America de Sud, respectiv Africa.Desi inca se afla la sfarsitul topului, Bagdad a inregistrat imbunatatiri semnificative, atat la capitolul siguranta cat si servicii de sanatate. Caracas, in schimb, a scazut la capitolul calitate a vietii, ca urmare a instabilitatii economice si politice."Companiile care au in plan extinderea peste hotare pot tine cont de aceste clasificari in cautarea unui oras in care sa-si deschida noi birouri", sustine Ilya Bonic, Senior Partner si presedinte al Mercer's Career.Mediul social si politic (stabilitate politica, criminalitate, aplicarea legilor, etc)Mediul economic (reglementarile privind cursul de schimb valutar, serviciile bancare)Mediul socio-cultural (disponibilitatea media, cenzura, limitarile privind libertatea personala)Sistemul de sanatate (servicii medicale, boli infectioase, gestiunea deseurilor, poluarea)Sistemul de educatie (standarde si accesul la scoli internationale)Serviciul public si transporturi (electricitate, apa, transport public, trafc congestionat, etc)Recreere (restaurante, teatre, cinema, sport)Bunuri de consum (disponibilitatea alimentelor, bunurilor de consum zilnic, masini)Imobiliare (inchiriere, intretinere, servicii de mentenanta)Mediul natural (climat, predispozitia la dezastre naturale)O.D.