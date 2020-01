Bucuresti: Licitatia pentru cele 100 de tramvaie a fost din nou suspendata. Nicio sansa sa le vedem pe strada in 2020

Inca din decembrie 2018, PMB a lansat o licitatie pentru a cumpara 100 de tramvaie. S-au inscris doi competitori: turcii de la Durmazlar Makine San. Ve Tic.AS si Asocierea romano - chineza dintre Astra Vagoane Calatori si Crrc Qingdao Sifang Co. LTD.A urmat o licitatie destul de agitata, care a fost contestata si chiar suspendata. PMB urma sa evalueze ofertele depuse pana la jumatatea lunii august 2019, dar a amanat luarea unei decizii pana pe 15 decembrie.Cu toate astea, in mod neasteptat, inca din noiembrie i-a anuntat pe participanti ca licitatia a fost castigata de turcii de la Durmazlar. PMB n-a facut, insa, niciun anunt cu caracter public in acest sens.Astra Vagoane Calatori s-a opus deciziei PMB. Societatea aradeana a explicat atunci pe larg pentru Ziare.com ca tramvaiul propus de turci nu respecta cerintele tehnice din caietul de sarcini al PMB. Printre altele, din cauza ca era mai lat cu 20 de centimetri decat ar fi trebuit, nu avea 5 usi duble si nici macar nu era omologat in UE. Tramvaiul mai fusese vandut in Turcia, dar aceasta nu e tara membra UE, asa ca nu avusese nevoie de omologare.PMB a mai tras putin de timp, solicitand clarificari de la CNSC: sa reevalueze doar oferta turcilor sau mai bine sa o reevalueze si pe cea a aradenilor? CNSC a raspuns: doar pe a turcilor.Pe 12 ianuarie, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, declara ca licitatia pentru cele 100 de tramvaie noi pentru Bucuresti este inca ...in desfasurare."Ne-am bucura sa se finalizeze mai repede licitatia si pentru cele 100 de tramvaie. Licitatia nu este nici suspendata, nici anulata. Suntem inca in procedura", preciza atunci Gabriela Firea (min 4:24, in video).Curios lucru, insa, la putin peste o saptamana de la acea declaratie, licitatia figureaza in Sicap ca fiind suspendata.De ce stau lucrurile asa a explicat pentru Ziare.com directorul Asta Vagoane Calatori, Gheorghe Sirbu."La acest moment, anulat este doar procesul de adjudecare a licitatiei. CNSC a statuat, prin decizie, ca documentele prin care societatea din Turcia a fost declarata castigatoare se anuleaza. Si a retrimis autoritatii contractante un termen de 20 de zile ca sa reanalizeze respe ...citeste mai departe despre " Bucuresti: Licitatia pentru cele 100 de tramvaie a fost din nou suspendata. Nicio sansa sa le vedem pe strada in 2020 " pe Ziare.com