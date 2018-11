Potrivit documentului aprobat inca din vara, Compania Municipala Iluminat a primit de la Primaria Capitalei un buget total, pentru iluminatul de sarbatori, de 6,1 milioane de lei.Banii vor fi cheltuiti pentru "perdele impodobire copaci, siruri luminoase si piese 3D"."Iluminatul festiv are un rol important in marcarea unor evenimente sau sarbatori care nu poate fi neglijat din perspectiva cresterii performantei sociale a serviciului", se arata in documentul prin care PMB a aprobat aceasta suma, document semnat inclusiv de Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.Pe strazile Capitalei au aparut, de mai multe zile, primele ornamente de Craciun, precum fundite, stelute sau oameni de zapada, cum sunt decoratiunile din Piata Romana.Vezi si:Brasovul va avea in aceasta iarna un nou concept de iluminat festiv (Foto)Afara sunt 30 de grade, dar in Barlad se monteaza deja ghirlandele de Craciun. Care este explicatia ...citeste mai departe despre " Bucurestiul va avea luminite de Craciun de 6 milioane de lei " pe Ziare.com