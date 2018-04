Bugetarii primesc salariile inainte de Paste, mai putin profesorii. Ministerul Educatiei spune ca nu a avut timp sa faca platile

Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat ca institutia pe care o conduce nu a avut timpul necesar pentru intocmirea hartiilor.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-o interventie telefonica pentru Antena3, ca "multi nu si-au manifestat interesul" pentru a primii banii inainte de sarbatori."Am discutat cu fiecare institutie in parte. Ministerul de Finante a creat cadrul legal in baza caruia sa se poata da inainte de Paste acest salariu. Multi nu si-au manifestat interesul, iar decizia a fost alta de la caz, la caz. Noi ca minister de Finante am asigurat cadrul legal. La lista adaugata ieri in Monitorul Oficial nu se mai poate adauga nimic. Ministerele care vor primi salariul inainte de Paste au contactat directorul general al Directiei Regionale al Finantelor, iar acest lucru s-a intamplat si la nivel local. In aceasta plata intra doar salariile, nu si indemnizatiile", a afirmat Teodorovici.Iata lista institutiilor de stat unde angajatii isi vor primi salariile inainte de Paste:Curtea de ConturiConsiliul ConcurenteiSecretariatul General al GuvernuluiMinisterul Finantelor PubliceMinisterul JustitieiMinisterul Tineretului si sportuluiMinisterul MediuluiMinisterul TransporturilorMinisterul SanatatiiMinisterul Comunicatiilor si Societatii InformationaleMinisterul PublicServiciul Roman de InformatiiServiciul de Protectie si PazaMinisterul EconomieiMinisterul EnergieiSecretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii BanilorConsiliul National pentru Combaterea DiscriminariiAgerpresInstitutul Cultural RomanConsiliul Superior al MagistraturiiAutoritatea Electorala PermanentaMinisterul Consultarii Publice si Dialogului SocialAutoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter PersonalConsiliul National de Solutionare a ContestatiilorAutoritatea pentru Administrarea Activelor StatuluiAutoritatea Nationala pentru Restitutirea ProprietatilorAcademia Oamenilor de Stiinta din RomaniaMinisterul TurismuluiMinisterul pentru Mediul de AfaceriMinisterul Apelor si PadurilorMinisterul pentru Relatia cu ParlamentulMinisterul pentru Romanii de PretutindeniCasa Nationala de Asigurari Sociale de SanatateAutoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul EnergieiPrintre bugetarii care nu vor ...citeste mai departe despre " Bugetarii primesc salariile inainte de Paste, mai putin profesorii. Ministerul Educatiei spune ca nu a avut timp sa faca platile " pe Ziare.com