Bugetarul cu cel mai mare salariu din tara a pierdut sefia Institutului de Silvicultura

"Motivul acestei intalniri cu dvs. este decizia pe care am luat-o referitor la incetarea delegarii atributiilor de director general al Institutului National de Cercetare - Dezvoltare in Silvicultura a domnului Ovidiu Badea. Vreau sa va anunt aceasta decizie in urma numeroaselor petitii pe care le-am primit la Ministerul Educatiei, dar si din cauza unor semnale pe care le-am primit din partea presei.Interimatul va fi preluat de domnul cercetator Stefan Neagu, urmand ca, in cel mai scurt timp, sa venim in fata opiniei publice cu o numire demna de acest institut. Totodata, aceasta decizie s-a concretizat si in urma controlului pe care l-am dispus la institut. Corpul de control al ministrului Educatiei si Cercetarii a fost la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura si, in urma constatarilor pe care le-a prezentat ministrului, am luat decizia de inceta delegarea de atributii a directorului general Ovidiu Badea.Dumnealui nu este dat afara, pentru ca nu a ocupat acea functie cu concurs, ci pur si simplu i-am incetat delegarea atributiilor de director general, iar acesta va reveni pe functia ocupata anterior. In urma controlului s-a constatat, printre altele, ca, la 31 noiembrie, la ultimul bilant, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura a inregistrat o pierdere de 5,9 milioane de lei. Totodata, am aflat cu totii de celebra cifra de 38,6 milioane metri cubi de lemn recoltat anual din padurile Romaniei", a spus Anisie, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP).Oficialul a adaugat ca este inadmisibil ca, la mai bine de un an de la finalizarea Inventarului Forestier National (IFN), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura sa nu poata face o evaluare a lemnului recoltat din padurile Romaniei."Domnul director Badea, daca nu a fost convins de corectitudinea datelor de la Departamentul IFN, trebuia ca, intr-un an de zile, sa vina cu o alternativa, cu date concrete care sa fie prezentate opiniei publice. Consider ca este inadmisibil ca, la mai bine de un an de la finalizarea IFN, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura sa nu poata face o evalua