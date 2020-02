Bulgarii au confiscat 500 de kilograme de cocaina din Columbia in valoare de 50 de milioane de euro

Cocaina, descoperita vineri in doua camioane, era injectata in circa 6.700 de cutii de carton. Fiecare cutie continea intre 80 si 100 de grame de cocaina, adica "aproximativ 500 de kilograme" pentru intreaga incarcatura confiscata, a declarat seful de cabinet al Ministerului de Interne, Ivailo Ivanov.Potrivit acestuia, valoarea de piata a cocainei este de 22 de milioane de euro. Insa cocaina descoperita de autoritatile bulgare este foarte pura si, cand este "indoita" cu alte substante, valoarea de piata ar putea ajunge la aproape 50 de milioane de euro, potrivit BTA."Probele prelevate (...) sugereaza existenta unei filiere internationale de trafic de droguri", a informat Parchetul intr-un comunicat.Doi barbati, ale caror companii trebuiau sa receptioneze incarcatura din camioane, au fost retinuti pentru "participare la o organizatie criminala de trafic de cocaina intre Columbia si Bulgaria". Unul dintre suspecti este un fost director al agentiei vamale din Sofia.Potrivit AFP, Bulgaria si Romania sunt considerate drept principalele tari de tranzit pentru cocaina intre America Latina si Europa occidentala. Insa autoritatile de la Sofia au apreciat ca incarcatura confiscata vineri era probabil destinata pietei de consum din Bulgaria. ...citeste mai departe despre " Bulgarii au confiscat 500 de kilograme de cocaina din Columbia in valoare de 50 de milioane de euro " pe Ziare.com