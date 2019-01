"Nu stiu daca s-a obtinut, dar suntem foarte aproape cu obtinerea autorizatiei de constructie. Pe durata anului care a inceput, aproape se vor finaliza lucrarile. Lucrarile vor dura opt luni.Exista si proiectul, exista si traseul. Va fi suprateran. Trebuie sa mergem la EURO pe calea ferata, sa fie gata in mai 2020. Trebuie sa avem mai multe posibilitati de a scoate oamenii din aeroport si de a-i duce catre Bucuresti.Ne facem de mare ras, nu de ras (daca nu e gata - n.red.), de bascalie ne facem. Primaria Capitalei este pregatita cu autobuze, exista un plan de mobilitate. Nu stim ce echipe vor veni la Bucuresti, dar noi trebuie sa fim pregatiti pentru scenariul cel mai negativ sau cel mai pretentios din punct de vedere al suporterilor care vor veni la Bucuresti.Cand ei isi vor lua bagajele si vor iesi in sala de asteptare, vor dori sa gaseasca aceeasi infrastructura ca in tara lor, tren, metrou - nu-l avem, ca nu toate aeroporturile il au, putine au si metrou - autobuze.Daca vom face calea ferata, ne vom prezenta foarte bine din punct de vedere al transportului. Vor exista cred doua statii (intre aeroport si Bucuresti - n.red.) . Se va face 16 minute de la aeroportul Otopeni pana la gara centrala. Va fi folosit si aeroportul Baneasa", a sustinut Popescu, la DigiSport.Romania a primit in 2014 dreptul de a organiza trei meciuri din cadrul fazei grupelor EURO 2020 si o partida din optimile de finala. Prin dosarul de candidatura, Romania s-a angajat ca va rezolva problema transportului in comun intre aeroport si Capitala.Citeste si: Romania risca sa se faca de ras la EURO 2020: Gica Popescu recunoaste in premiera ca stadioanele nu vor fi gata la timp ...citeste mai departe despre " Calea ferata Bucuresti-Otopeni va fi gata pentru EURO 2020: Trenul va face 16 minute " pe Ziare.com