Camelia Bogdan dezvaluie cum sunt intimidati magistratii si sustine ca a existat o tentativa de agresiune asupra sa

Afirmatiile apartin judecatoarei Camelia Bogdan de la Curtea de Apel Bucuresti. Acesta a fost exclusa pentru a doua oara din magistratura, de catre Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM, dar a contestat decizia la Inalta Curte. Pana la verdictul instantei, ea este suspendata din magistratura.Citeste si: De ce a fost sanctionata judecatoarea Camelia Bogdan, cercetata pentru ca a tinut cursuri de combatere a fraudelor europene - motivarea instanteiProcesul de la Inalta CurteJudecatoarea a deschis saptamana aceasta la Inalta Curte un alt proces, in care cere revizuirea sentintei prin care a fost mutata disciplinar timp de sase luni la Curtea de Apel Targu Mures. In acest caz, initial Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM a decis excluderea judecatoarei din magistratura, dar decizia a fost intoarsa de Inalta Curte la un scor strans: 3 judecatori pentru sanctionare, iar 2 judecatori au facut opinie separata si au aratat ca Bogdan nu trebuie sanctionata disciplinar.In cererea de revizuire aflata la Inalta Curte, Bogdan arata ca aceasta operatiune de compromitere si intimidare a organelor judiciare este in directa legatura cu actiunea concertata a unor grupuri infractionale politico - economice de a decredibiliza sistemul judiciar. Magistratul arata ca se incearca subordonarea sistemul judiciar "inclusiv prin modificarea Legilor justitiei"."Asemanarea dintre cazurile prezentate de mass-media este atat de mare incat din punctul meu de vedere are in spate acelasi grup de scenografi, metodele de compromitere a magistratilor integri, de intoxicare a investigatiilor cu informatii false si mai ales de compromitere a acestora prin instigarea procurorilor la utilizarea de metode ilegale sau chiar infractiuni", arata Camelia Bogdan.Care sunt metodele de intimidareJudecatoarea a facut un inventar al metodelor prin care considera ca s-a incercat intimidarea magistratului:- Metoda raiders: vehiculata in cadrul serviciilor de informatii pentru a slabi rezistenta persoanelor - asupra tintei erau formulate multe plangeri, sesizari, erau organizate co ...citeste mai departe despre " Camelia Bogdan dezvaluie cum sunt intimidati magistratii si sustine ca a existat o tentativa de agresiune asupra sa " pe Ziare.com