Camera de Comert Bucuresti, condamnata pentru fraude europene. Seful Sorin Dimitriu a primit 4 ani de inchisoare

De asemenea, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 70.000 lei pentru savarsirea de infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Judecatorii au mai dispus confiscarea sumei de 2.470.000 lei de la Camera de Comert, in legatura cu derularea a doua proiecte POSDRU, pentru care au fost folosite documente false.Sentinta tribunaluluiPotrivit deciziei instantei, Sorin-Petre Dimitriu a primit 2 ani pentru savarsirea infractiunii de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii pentru sine de pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; 2 ani si 3 luni pentru abuz in serviciu in forma continuata; 2 ani si 8 luni pentru savarsirea infractiunii impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.Cele trei pedepse au fost contopite si la pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 8 luni a fost adaugat un spor de 1 an si 5 luni, astfel incat Sorin Dimitriu va executa in final 4 ani si o luna de inchisoare.Instanta a mai dispus in cazul sau si o pedeapsa complementara, respectiv interzicerea pe o perioada de 5 ani a dreptului de a fi presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti si de a face parte din colegiul de conducere al institutiei.In acelasi dosar, au mai fost condamnati Gabriel-Dan Mihut (director general in cadrul CCIB) - 3 ani de inchisoare cu suspendare, Gabriela Dumitriu (consiliera lui Sorin Dimitriu) - 2 ani cu suspendare, Laurentia Vasilescu (director economic in cadrul CCIB) - 3 ani de inchisoare cu suspendare si 120 de zile de munca in folosul comunitatii.Banii, inapoiPe latura civila, tribunalul a admis actiunea formulata de Ministerul Fondurilor Europene si l-a obligat pe Sorin Petre Dimitriu la plata sumei de 396.944 de lei, iar Laurentia Vasilescu trebuie sa achite 275.029 de lei.De asemenea, instanta a admis actiunile civile ale unor fosti angajati de la CCIB, carora li s-au retinut pe nedrept sume din drepturile salariale si apoi au fost concediati in mod discretionar. Sorin Dimitriu, Gabriel-Dan Mihut si Gabriela Dumitriu trebuie sa le plateasca acestor angajati daune morale si materiale tota ...citeste mai departe despre " Camera de Comert Bucuresti, condamnata pentru fraude europene. Seful Sorin Dimitriu a primit 4 ani de inchisoare " pe Ziare.com