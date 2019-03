Deputatii vor urmari, printre altele, cadrul legislativ in care isi desfasoara activitatea compania si modalitatea de instrainare a doua aeronave in anul 2018.Printre obiectivele urmarite de comisia de ancheta se mai numara verificarea statutului companiei, hotararile AGA cu privire la executia bugetara, contractul cadru sau contractele speciale cu privire la relatiile comerciale de furnizare de utilitati si servicii ale TAROM, analizarea modului in care managementul si-a indeplinit obligatiile, structura flotei.La acestea se adauga structura de personal, organigrama, modificarea acestora in raport cu necesitatea fortei de munca angajata, precum si litigiile cu angajatii, planul de investitii, executie, proiecte anuale si multianuale.Comisia mai are in vedere si rapoartele de analiza privind intarzierile si frecventa situatiilor de retinere a aeronavelor la sol si a modului de efectuare a achizitiilor.Proiectul de hotarare privind incuviintarea efectuarii de catre Comisia pentru Transporturi a unei anchete privind activitatea SC Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM SA a fost aprobat de plenul Camerei cu 278 voturi "pentru" si o abtinere. ...citeste mai departe despre " Camera Deputatilor a aprobat demararea unei anchete la TAROM " pe Ziare.com