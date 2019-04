Campanie de constientizare a CFR dupa ce 15 oameni au murit electrocutati pe calea ferata: Selfie-ul pe tren ucide! (Video)

Reprezentantii companiei spun ca, in ultimii ani, 41 de persoane au fost ranite grav in acest mod, iar 15 au murit.Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat in mediul online o campanie publica de constientizare a pericolului de pe calea ferata atunci cand sunt ignorate semnele si indicatoarele de avertizare din zona feroviara."Prin aceasta campanie publica de constientizare a pericolului existent in zona feroviara, CFR SA doreste sa traga un semnal de alarma in special in randul tinerilor care ignora semnele si indicatoarele de avertizare si se aventureaza pentru o fotografie in zonele interzise publicului, fiind astfel supusi pericolului de electrocutare", se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de CFR.Conform sursei citate, desi este interzis si periculos sa faca poze pe calea ferata, in ultimii ani, 41 de persoane care au ignorat semnele de avertizare a pericolului au fost grav ranite, iar 15 persoane au murit pentru un selfie facut la inaltime, pe vagoanele de tren sau pe podurile feroviare."Atentie! Selfie-ul pe tren ucide! Tensiunea in linia de contact este de 27.000 V! Cablul sub tensiune creeaza un camp electric care poate fi periculos la distante mici. Un om care se apropie de cablu, urcandu-se pe vagon sau pe locomotiva, devine un fel de paratrasnet. Adica, fiind neutru din punct de vedere electric, are loc o strapungere a aerului si o descarcare electrica, formandu-se astfel un arc electric. Arcul electric se formeaza la o distanta mai mica de 1,5 metri de linia de contact si este fatal", arata reprezentantii CFR.Ei atrag atentia, in special tinerilor, ca este interzis si periculos sa se urce pe vagoane, sa atinga cablurile electrice, sinele sau orice fel de instalatie electrica sau sa traverseze prin locuri nemarcate sau nesemnalizate.Astfel, pentru siguranta, trebuie folosite intotdeauna pasarelele, pasajele si trecerile pietonale si oamenii trebuir sa fie atenti la tren, la zgomote si la vibratii.Citeste si Inca mai ai mania selfie-urilor? Uite cati oameni au murit incercand sa adune like-uri ...citeste mai departe despre " Campanie de constientizare a CFR dupa ce 15 oameni au murit electrocutati pe calea ferata: Selfie-ul pe tren ucide! (Video) " pe Ziare.com