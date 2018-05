TAROM: Cand vom zbura cu noile avioane Boeing. Ministrul anunta o crestere salariala de 10% si are in vedere o concediere colectiva

TAROM va plati peste doi ani o rata lunara de 300.000 dolari pentru fiecare avion, urmand ca in acest an societatea de stat sa achizitioneze alte cinci avioane.De asemenea, cele doua avioane Airbus A310, scoase din circuit in ultimii doi ani, au fost deja vandute unei firme armene pentru circa 5 milioane euro, iar luna viitoare vor fi livrate.Ministrul Sova estimeaza totodata ca TAROM ar putea reintra din acest an pe profit, dupa aproape 11 ani de pierderi."Contractul cu Boeing a fost semnat acum cateva saptamani. A fost rezultatul unei proceduri competitive la care au participat si alti producatori de avioane. A castigat firma Boeing, este vorba de un contract de leasing operational care vizeaza doua avioane, cele mai moderne din seria lor.Perioada de gratie a acestui contract este de doi ani, deci, practic, in urmatorii doi ani, TAROM nu va plati nimic pentru exploatarea acestor avioane, lucru care e de natura sa contribuie la procesul de redresare financiara.Ulterior, compania va plati o rata de 300.000 dolari pe luna, per avion", a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova.Aeronavele nou intrate in flota in Anul Centenarului vor purta numele iconice ale personalitatilor care au contribuit, de-a lungul istoriei, la Unirea romanilor: "Mihai Viteazul" si "Alexandru Ioan Cuza".TAROM mai cumpara 5 avioane si a vandut altele vechi"La sfarsitul acestei saptamani vor ajunge in Romania, sunt deja inscriptionate. Au si inscriptiile care vizeaza Centenarul", a adaugat ministrul.In plus, TAROM intentioneaza sa mai cumpere inca cinci avioane noi pana la sfarsitul anului si sa deschida rute noi, mai ales in India si China sau in zona Golfului.In ceea ce priveste cele doua avioane Airbus A310 scoase in ultimii doi ani din functiune, acestea sunt contractate pentru a fi vandute unei firme din Armenia."S-a incasat avansul. Se asteapta ca suma totala sa fie virata in contul companiei, iar apoi acestea isi pot lua zborul. Sunt pregatite tehnic pentru acest lucru. Cel mai probabil, in cursul lunii iunie vor parasi Aeroportul Otopeni. Suma incasata este in jur de 5 milioane euro", a precizat Sova.Acesta subliniaza ca, in calitate de ministru, nu s-a amestecat in problemele comercia ...citeste mai departe despre " TAROM: Cand vom zbura cu noile avioane Boeing. Ministrul anunta o crestere salariala de 10% si are in vedere o concediere colectiva " pe Ziare.com