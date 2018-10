Constantenii au ramas fara apa calda. Primarul promite ca se rezolva in trei zile, dupa ce va cere ajutor de la Guvern

Peste 60.000 de familii din Constanta stau de o saptamana fara apa calda. Constantenii sunt prinsi la mijloc intr-o lupta intre Radet si Electrocentrale Constanta SA. In esenta, RADET Constanta trebuie sa achite circa 425 de milioane de lei, suma ce reprezinta contravaloarea energiei termice livrate sau dobanzi penalizatoare. Primaria spune ca ar fi vorba de o suma mult mai mica."Maine dimineata voi fi la Bucuresti pentru a discuta cu ministrul Finantelor si cu reprezentantii Ministerului Energiei. Le voi solicita identificarea unei solutii de urgenta pentru a debloca aceasta situatie din cauza careia constantenii sufera fara a avea nicio vina. Municipiul Constanta va avea de indata o sedinta a Consiliului Local. Voi convoca marti dimineata Consiliul Local", a declarat Fagadau la Digi 24.Potrivit edilului, RADET are aproximativ 60.000 de clienti, adica 60.000 de locuinte sunt bransate. Undeva peste 150.000 de persoane. La acestea se adauga si scolile si liceele din Constanta."E o problema extrem de serioasa. Vom aproba marti pretul local de facturare, vom indisponibiliza din bugetul local sume pentru subventia sezonului rece 2018-2019 si voi discuta cu furnizorii CET -ului, care nu este in subordinea noastra, sa vedem cum putem sa achitam noi in avans aceste sume", a declarat acesta.IroniileCalin Gavrilas, jurnalist din Constanta, decrie cu ironie pe Facebook situatia din oras."PSD + ALDE = Constanta fara apa calda. Paradoxal, foarte putini constanteni protesteaza (pe FB) desi ar fi cam 170.000 de oameni afectati de aceasta coalitie care a capusat orasul. Ma intreb ce ar fi fost in Sibiu, Cluj-Napoca sau Brasov, daca ramaneau fara apa calda o saptamana...""Constanta - ziua 7 fara apa calda. Ne ramane marea si caldura din suflete:)""Constanta - ziua 6 fara apa calda.Primarul Fagadau ii scrie Veoricai Dancila despre lipsa apei calde din oras si spera ca duoamna sa reuseasca sa citeasca in perioada urmatoare epistola. Pana atunci, ligheanul si oala cu apa pe aragaz devin simbolul orasului.P.S. Pentru cei care nu stiu, Constanta este orasul in care o buna parte a locuintelor nu sunt racordate la reteaua de gaze. ...citeste mai departe despre " Constantenii au ramas fara apa calda. Primarul promite ca se rezolva in trei zile, dupa ce va cere ajutor de la Guvern " pe Ziare.com