Cand vor circula in Bucuresti primele autobuze aduse din Turcia

Masinile sunt dotate cu aer conditionat, sistem de taxare inteligent si GPS, potrivit TVR.Desi unii soferi care au avut posibilitatea sa testeze autobuzele s-au plans de pozitia pe care o au la volan, Societatea de Transport sustine ca este o problema minora.Mijloacele de transport sunt dotate cu camere de supraveghere - atat in exterior, cat si in interior. In plus, conducatorii au o aplicatie care le arata in timp real cati pasageri urca si coboara din autobuz.Autobuzele sunt accesibilizate pentru toate categoriile de pasageri, iar tehnologia GPS instalata permite localizarea lor in trafic. Primaria a anuntat saptamana trecuta ca pana la sfarsitul anului vor fi livrate alte 80 de unitati, iar anul viitor restul de 300.Valoarea tranzactiei este 100 milioane de euro plus TVA. Autobuzele sunt de trei tipuri in functie de traseele pe care vor circula: 320 de autobuze de 12 m, 50 autobuze de 10,7m si 30 de autobuze de 18m.Vezi si Cum arata primele autobuze cumparate de Firea, care au ajuns la STB (Galerie foto)