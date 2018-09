Candidatii pentru sefia DNA sustin, luni si marti, interviurile in fata lui Tudorel Toader

Procurorii Paula Tanase, Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea, Sorin Armeanu, Adina Florea si Andrei Bodean intrunesc conditiile legale, ei fiind declarati admisi pentru participarea la concursul pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA, arata Ministerul Justitiei."Candidatii declarati admisi vor sustine un interviu la sediul Ministerului Justitiei din Bucuresti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, dupa cum urmeaza: in data de 03 septembrie 2018, incepand cu ora 11.00, primii 3 candidati declarati admisi; in data de 04 septembrie 2018, incepand cu ora 08.30, urmatorii 3 candidati declarati admisi", se arata pe site-ul institutiei.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, in urma cu cateva zile, in privinta celor sase candidati la sefia DNA, ca ii cunoaste pe unii dintre ei, subliniind ca le stie si atitudinile etice si morale."Ii stiu pe unii, le cunosc evolutiile profesionale, poate le cunosc si atitudinile etice, morale. Suntem in perioada in care studiem dosarele, studiem programele manageriale, ii vom astepta la interviu, ii vom evalua si apoi dam rezultatul", a spus ministrul Tudorel Toader.Citeste si:Cine este Andrei BodeanLupulescu, candidat la sefia DNA: Mostenirea lui Kovesi, una buna. Sunt multe de schimbat, am o gramada de planuriInca un candidat la sefia DNA: Gabriela Scutea a fost adjunctul lui Kovesi la Parchetul GeneralPaula Tanase, primul procuror care si-a anuntat candidatura la sefia DNA, lauda la Antena3 initiativele lui Toader privind Legile JustitieiConform calendarului anterior anuntat, rezultatele selectiei se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina de Internet la data de 6 septembrie 2018.CandidatiiProcurorul Gabriela Scutea a fost, intre noiembrie 2006 - mai 2013, adjunct al Procurorului General, care era atunci Laura Codruta Kovesi, si era responsabila pentru activitatea Sectiei judiciare, activitatea de resurse umane si documentare, ordonator principal de credite (delegat), implementarea programelor cu finantare externa, precum si audit.Ulterior, intre mai - august 2013, a fost numita consilier al Procurorului General de atunci, respectiv Tiberiu Nitu. In ianuarie 2016, in perioada scandalului privind OUG 13, Gabriela Scutea detinea functia de secretar de stat in Mini ...citeste mai departe despre " Candidatii pentru sefia DNA sustin, luni si marti, interviurile in fata lui Tudorel Toader " pe Ziare.com