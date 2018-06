Capitala promisiunilor: Piste de biciclete la preturi de autostrazi, solutii temporare, capcane in trafic

Pentru ca "vara nu-i ca iarna", iar anul asta soarele a inceput sa dogoreasca mult prea devreme, trotuarele si soselele din Bucuresti au fost impanzite de biciclete si trotinete. Bucuresteni de toate varstele fac slalom printre masini si pietoni, preferand sa isi puna in pericol integritatea fizica decat sa circule cu "saunele mobile" scoase in trafic de RATB.Care e viziunea Primariei CapitaleiIn sedinta de joi a CGMB, administratia condusa de Gabriela Firea a propus 4 proiecte pentru aprobarea unor tarife privind executia de piste si parcari pentru biciclete. Nu a existat o dezbatere anterioara, iar informatiile publice disponibile i-au facut pe cei de la OPTAR (Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania) sa traga concluzia ca preturile avansate de primarie sunt mult prea mari, ba chiar "lucrarile la pistele pentru biciclete din Bucuresti vor fi mai scumpe decat lucrarile similare la o autostrada".Mai mult, cei de la OPTAR spun ca durata de executie este estimata la doar 6 luni, ceea ce sugereaza ca nu trebuie sa ne asteptam la cine stie ce lucrari de amploare, gen sistem de drenare a apei sau senzori pentru identificarea fluxului de biciclisti sincronizati cu sistemul de semaforizare, ci pur si simplu la "refacerea stratului superficial de asfalt si trasarea de marcaje rutiere", caz in care costurile de realizare estimate de primarie sunt greu de explicat.Proiectele respective au si trecut prin vot, conform informatiilor transmise live pe Facebook de la sedinta de azi a CGMB.Prea multe vouchere si promisiuni, prea putine realizariVara trecuta, Oana Turturica, presedintele organizatiei "Hai cu bicla!", ne declara in cadrul unui interviu ca in Bucuresti existau la acea vreme circa 10 km de piste legale recunoscute de Politia Rutiera, insa ele erau mai mult pe hartie, realitatea aratand mult mai prost.Am intrebat-o pe Oana Turturica ce s-a schimbat intre timp si cate dintre promisiunile facute anul trecut de autoritatile locale au fost respectate."Din pacate, lucrurile sunt departe de a fi OK", ne-a raspuns Oana Turturica, dand ca exemplu situatia incredibila a pistei de pe Buzesti....citeste mai departe despre " Capitala promisiunilor: Piste de biciclete la preturi de autostrazi, solutii temporare, capcane in trafic " pe Ziare.com